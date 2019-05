ZDA so lani uvedle visoke carine na uvoz jekla, pri tem pa so se sklicevale na vprašanje državne varnosti. Foto: Reuters

ZDA in Kanada so v skupni izjavo sporočile, da bodo 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne na uvoz aluminija odpravljene v 48 urah, poroča BBC. Pričakuje se, da bodo ZDA in Mehika kmalu oznanile podobno odločitev.



ZDA so carine uvedle lani z utemeljitvijo, da gre za vprašanje "državne varnosti".



Po novem dogovoru ne bo omejitev, koliko jekla in aluminija lahko tri države kupujejo drugje.



Vseeno bodo ZDA in Kanada nadzorovale uvoz in če bo ugotovljeno, da ena od držav kupuje preveč, lahko ena od drugih dveh držav zaprosi za posvetovanje in potencialno spet uvede carine.



Odprava carin je bila ključna ovira za sprejem sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko, ki je bil podpisan leta 2018 ter je nadomestil Severnoameriški prostotrgovinski sporazum NAFTA.



Ameriški predsednik Donald Trump je medtem preložil odločitev o tem, ali naj uvede carine na avtomobile in avtomobilske dele. Bela hiša je odločitev preložila za pol leta, da bi omogočila dodatna pogajanja z EU-jem in Japonsko. ZDA razmišljajo o uvedbi 25-odstotnih carin na te proizvode.



Tudi v tem primeru naj bi bil razlog državna varnost. Poročilo ministrstva za trgovino namreč trdi, da je uvoz tujih avtomobilov in avtomobislkih delov grožnja državni varnosti, ker naj bi ameriški proizvajalci zaradi manj prihodkov manj vlagali v razvoj.



Trump je v preteklosti že kazal agresiven odnos do avtomobilov, narejenih zunaj ZDA. Leta 2017 je avtomobilske proizvajalce opozoril, da če želijo avtomobile izdelovati v Mehiki, da bi jih nato izvažali v ZDA, bodo deležni 35-odstotnega davka.



Večina velikih proizvajalcev ima tovarne v Mehiki, avtomobilska industrija pa je opozorila, da bi carine povzročile višje cene in ogrozile delovna mesta v ZDA.



EU pripravlja seznam



EU je že zagrozil, da se bo odzval, če bodo ZDA uvedle carine na evropske avtomobile. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je ta teden dejala, da v Uniji že razmišljajo, za katere ameriške proizvode bo uvedli carine, če bo Trump sprejel napovedan ukrep. Lani je EU že uvedel višje carine za nekatere ameriške izdelke, vključno z motorji Harley Davidson, kot odgovor na ameriško povišanje carin na evropska jeklo in aluminij.