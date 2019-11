Snežni metež v Chicagu. Foto: AP

Ameriška nacionalna vremenska služba je več milijonom ljudem svetovala, naj svoje potovalne načrte zaradi vremena preložijo. Zaradi vremenskih nevšečnosti so izdali opozorila v kar 32 zveznih državah. Za posledicami neurij je umrl en človek, poroča Guardian.

Odpovedali so več kot 200 poletov, okoli 2.000 letal pa je imelo zamude, poroča CNN. V sredo ponoči je brez elektrike ostalo okoli 300.000 domov, večinoma v Michiganu, Ohiu in Kaliforniji.

Prometna nesreča na prelazu Santiam Pass v zvezni državi Oregon. Foto: Reuters

Na zahodu je t. i. bombni ciklon, ki ga povzroči hiter padec zračnega tlaka, gorovja zasipal s snegom, na jugozahodne obale pa prinesel močne vetrove in dež. Zaradi nevihtnega vremena in padlih dreves so potniki kar za 17 ur obtičali na avtocesti med zveznima državama Kalifornija in Oregon, več potnikov je prespalo v svojih avtomobilih.

Zvezne države na severu, Južno Dakoto, Iowo, Michigan, Minnesoto in Wisconsin, je zajelo močno sneženje, zapadlo je do 30 centimetrov snega. Voznike so pozvali, naj ne zapuščajo domov, vsaj dokler se ne umiri močan veter. Tudi za petek sta po državi napovedani sneženje in nevihtno vreme.

Zaradi vremenskih razmer so odpovedali 200 poletov. Foto: AP

Prvi "dan žetve": britanski priseljenci na slavje povabijo staroselce

Zahvalni dan (angleško Thanksgiving) je eden največjih praznikov v ZDA, ko se za praznično mizo tradicionalno zberejo vsi družinski člani. Američani ga praznujejo na četrti četrtek v novembru.

Tradicionalni paradi z napihljivimi baloni v New Yorku je zaradi vetra grozila odpoved. Foto: Reuters

Domnevno prvi zahvalni dan oziroma dan žetve sega v leto 1621, ko je okoli 50 angleških priseljencev na tridnevno slavje povabilo 90 pripadnikov staroselskega plemena Wampanoag.

Samo v 16 letih so priseljenci pobili predstavnike in uničili celotno pleme, piše New York Times. Uničenje Wampanoagov je bilo le ena izmed 1.500 vojn, napadov in ropov staroselcev, ki so jih odobrile različne ameriške vlade.

Ameriški predsednik Abraham Lincoln je med ameriško državljansko vojno leta 1863 zahvalni dan na zadnji četrtek novembra razglasil za državni praznik. Med predsedovanjem Franklina D. Roosevelta so spremenili datum praznika, ki ga od leta 1942 praznujejo na četrti četrtek novembra.