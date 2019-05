Ker imata novi japonski cesar in njegova žena Masako hčerko Aiko, ki po japonski ustavi kot ženska nima pravice do nasledstva, bo prvi naslednik njegov mlajši brat kronski princ Akišino, Foto: EPA

Na kratki, komaj deset minut dolgi slovesnosti v cesarski palači v Tokiu je na japonski prestol v navzočnosti japonske vlade in najvišjih predstavnikov parlamenta in sodne veje oblasti stopil kronski princ Naruhito. Novi japonski cesar je v prvem nagovoru Japoncem dejal, da bo deloval v skladu z ustavo kot simbol enotnosti vseh državljanov, obenem pa si bo prizadeval za uresničitev blagostanja, sreče in miru, tako kot si je to več kot 30 let prizadeval njegov oče, cesar Akihito. Japonska vlada je ob nastopu novega cesarja razglasila 10-dnevno praznovanje, piše dopisnik Radia Slovenija Uroš Lipušček.

Na Japonskem se je s tem začelo novo cesarsko obdobje, imenovano Reiwa, kar v prevodu pomeni lepa harmonija. Nekdanjega cesarja Akihita, ki je sinoči odstopil, in njegove žene v skladu s protokolom iz leta 1817, ko je odstopil zadnji japonski cesar, ni bilo na predaji oblasti.

Ženske članice cesarske družine zaradi spoštovanja tradicije prav tako niso bile navzoče. Edina ženska na slovesnosti je bila članica japonske vlade Sacuku Katajama.

Ker imata novi japonski cesar in njegova žena Masako hčerko Aiko, ki po japonski ustavi kot ženska nima pravice do nasledstva, bo prvi naslednik njegov mlajši brat kronski princ Akišino, drugi pa njegov 12-letni sin, princ Hisahito. Javnost pričakuje, da bo novi cesar, ki sicer ne bo imel nobene formalne oblasti, nadaljeval pacifistično usmeritev nekdanjega cesarja Akihita. To je v navzkrižju s politiko predsednika vlade Šinza Abeja, ki namerava iz ustave črtati 9. člen, ki japonski prepoveduje kakršno koli militarizacijo. Novi cesar, ki ima moderne poglede na svet, bo verjetno poskušal vplivati tudi

na to, da bo japonski parlament sprejel zakon, ki bo tudi ženskam dovoljeval stopiti na prestol. To se je v japonski zgodovini doslej zgodilo že osemkrat, piše Lipušček.