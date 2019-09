Izvršni direktor CPJ-ja Joel Simon. Foto: EPA

Za medijsko svobodo najslabši režimi vladajo Eritreji, Severni Koreji in Turkmeniji. Tam so mediji "trobilo države, neodvisno novinarstvo pa se izvaja v izgnanstvu", navaja poročilo te nevladne organizacije s sedežem v ZDA. Preostale izmed deseterice najslabših režimov za medije pa "za utišanje neodvisnega tiska uporabljajo kombinacijo očitnih taktik, kot so nadlegovanje in samovoljno zapiranje novinarje, ter bolj izpopolnjenega nadzora in ciljnega vdiranja v računalnike", dodaja poročilo.

Savdsko Arabijo, Kitajsko, Vietnam in Iran CPJ izpostavlja zaradi "zapiranja in nadlegovanja novinarjev in njihovih družin, prav tako pa izvajajo digitalni nadzor in cenzuro na medmrežju in družbenih medijih". V Eritreji, najslabši državi, ko gre za cenzuro medijev, država glede na ugotovitve CPJ-ja ohranja monopol nad radijskimi in televizijskimi postajami ter alternativnimi viri informacij za novinarje, kot so medmrežje ali satelitske postaje. Režim tam nadzira storitve, ki so dostopne prek internata.

Seznam sestavljen na podlagi več dejavnikov

V Severni Koreji je voditelj Kim Džong Un še zaostril ukrepe za blokiranje radijskih signalov, vključno z uporabo napredne opreme za zaznavanje radijskih signalov, vse zato, da bi ljudem preprečili širjenje informacij. V Savdski Arabiji pa se je že tako represivno okolje za medije pod prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom še močno poslabšalo. Kitajska ima najbolj izpopolnjen sistem za izvajanje cenzure na svetu. Kitajske spletne uporabnike glede na poročilo blokira "veliki požarni zid", oblasti nadzirajo tako domače medijske mreže kot tuje novinarje, je zapisano v poročilu.

CPJ je seznam za medijsko svobodo najslabših držav na svetu sestavil na podlagi več dejavnikov. Pregledal je na primer, kakšne so omejitve glede zasebnih ali neodvisnih medijev, kakšna je kazenska zakonodaja glede obrekovanja, kolikšne so omejitve v zvezi s širjenjem lažnih novic, pa tudi koliko oblasti blokirajo spletne strani in nadzorujejo novinarje ter kakšne so zahteve glede medijskih licenc.

Razmere za medije težke tudi v Siriji, Jemnu in Somaliji

"Z medmrežjem bi morala cenzura postati neuporabna, a to se ni zgodilo," je ob objavi poročila povedal izvršni direktor CPJ-ja Joel Simon in dodal: "Več držav, v katerih se izvaja najostrejša cenzura, je zelo dobro omreženih, z aktivnimi spletnimi spletnimi skupnostmi. Te vlade za dušenje nezadovoljstva in nadzor medijev kombinirajo staromodno brutalnost z novimi tehnologijami, ki jih pogosto kupujejo od zahodnih podjetij."

Med desetimi državami, v katerih vlada strogo nadzira medije, poročilo CPJ-ja izpostavlja še Ekvatorialno Gvinejo, Belorusijo in Kubo. Navaja pa tudi, da so v drugih državah, vključno z od vojne razdejanimi Siriji, Jemnu in Somaliji, "razmere za medije izjemno težke, a tega ni mogoče pripisati izključno vladni cenzuri".