WHO opozarja, da je vse več ljudi ravnodušnih glede spolnih okužb, tudi zato, ker da se lahko pozdravijo. Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek objavljenem poročilu opozorila, da je premalo storjenega na področju ozaveščanja glede varnih spolnih odnosov in prenosljivih boleznih, s katerimi se vsak dan okuži več kot milijon ljudi po vsem svetu oziroma eden od 25 na dan.

Teoddora Wi, ki pri Svetovni zdravstveni organizaciji dela na področju reproduktivnega zdravja, meni, da so ljudje postali predvsem "preveč ravnodušni, ko jo govor o zaščiti", kar je alarmanten podatek v času, "ko spolnost postaja vse bolj dosegljiva, sploh prek aplikacij za zmenke".

Prav zaradi vse večje ravnodušnosti, češ da je dostop do zdravljenja preprost, "pomeni, da vse manj ljudi skrbi okužba s HIV-om. Zaradi tega se je zmanjšala uporaba kondomov, ki preprečuje tudi okužbe z drugimi boleznimi. Spolno prenosljive okužbe so povsod. Veliko bolj so prisotne, kot si mislimo," je dejala po poročanju portala DW.

Pet odstotkov več okužb od predvidevanj

WHO, ki je specializirana agencija združenih narodov (ZN) za zdravje, je podatke za poročilo črpal iz dostopnih podatkov iz leta 2016.

Ti kažejo, da je med moškimi in ženskami, starimi med 15 in 49 let, 127 milijonov novih primerov klamidije, 87 milijonov novih primerov gonoreje, 6,3 milijona novih okužb s sifilisom in 156 milijonov okužb s trihomoniazo, ki jo povzroča parazit trichomonas vaginalis. Primeri novih okužb so za pet odstotkov višji, kot je sicer predvideval WHO.