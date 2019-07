Foto: RTV Slovenija/Alan Radin

Sestavine za omako: 100 ml hladne vode, 100 ml blagega kisa, 1 jajce, sol, poper, 80 g stopljenega masla.

Ribo očistimo, filiramo in zrežemo na manjše koščke. Začinimo s soljo, poprom, timijanom, limoninim sokom in oljem. Liste vlečenega testa zrežemo na velikost 15 krat 15 cm, jih namažemo z oljčnim oljem in obložimo z nadevom ter zvijemo v mošnjiček. Učvrstimo (z drobnjakom ali porom). V vroči peči jih pečemo 7-9 minut na 200 °C.

Osočnik očistimo, operemo in na hitro oparimo v vreli vodi. Ohladimo v hladni vodi, odcedimo in osmukamo. Nato začinimo z malo popra in obelimo z nekaj kapljicami oljčnega olja. Šopke osočnika nato zavijemo v rezinice slanine in zadnje 2 minuti pečemo skupaj z mošnjički.

Omako pripravimo tako, da vodo, kis, sol in poper zavremo. Prelijemo čez penasto stepeno jajce in na nizkem ognju mešamo, da se zgosti. Odstranimo od ognja in počasi med mešanjem dodamo stopljeno maslo.

Na vroč servirni krožnik posujemo malo paprike v prahu in kurkume. Priložimo pečen mošnjiček, šopek osočnika in kremno omako ter takoj ponudimo.