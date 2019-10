Oglas

Sestavine za paradižnikovo omako: 120 g paradižnikove mezge, 1 žlica oljčnega olja, 1 žlica sladkorja, 1 žlica moke, sol, rožmarin, muškatni orešček.

Sestavine za brokolijev pire: 600 g krompirja, 400 g brokolija, mleko, 1 žlica masla, sol.

Na oljčnem olju prepražimo sesekljano čebulo. Ko čebula ovene, dodamo strt česen in nato riž. Prilijemo juho, premešamo in dušimo toliko, da bo riž napol kuhan. Ohlajenemu rižu z rokami primešamo mleto meso in oblikujemo v kroglice. Če je masa premokra, si pomagamo z drobtinami. Čufte zlato rumeno popečemo na maščobi. V paradižnikovi omaki jih podušimo še 15 minut.

Omako pa pripravimo tako, da na maščobi porumenimo sladkor, čebulo in česen, dodamo moko in vse skupaj prepražimo. Primešamo paradižnikovo mezgo in zalijemo z juho. Začinimo in še malo pokuhamo.

Krompir olupimo, razrežemo, solimo in skuhamo. Prav tako brokoli. Odlijemo vodo. Krompir in brokoli pretlačimo. Krompirju dodamo malo toplega mleka in maslo. Pire naj bo rahel, zato mu po potrebi dodajamo mleko.