Aktualni meni v TaBaru, ki so jo pri Falstaffu ocenili z visokimi 92 točkami. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Pri Falstaffu so namreč postregli s svežim točkovnim razporedom restavracij, ki so jih pri nas v zadnjem letu najbolj prepričale.

Da so za najboljšo restavracijo s 94 točkami (od stotih možnih) postavili Hišo Franko, 38. restavracijo sveta po izboru 50 Best Restaurants, v kateri kuha Ana Roš, ni presenetljivo.

Tudi drugo mesto z Gostilno pri Lojzetu (93 točk) Tomaža Kavčiča ne odstopa od podobnih konkurenčnih seznamov.

Je pa zanimivejši razpored tik pod vrhom – tako si tretje mesto z visokimi 92 točkami delita Hiša Denk (Zgornja Kungota), v kateri ustvarja Gregor Vračko, in TaBar, ki je tako prepričljivo postal najvišje uvrščena ljubljanska restavracija.

Prenovljena glavna jedilnica Hiše Franko. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Visoka uvrstitev te restavracije bistrojskega tipa je presenetljiva, ne pa tudi nezaslužena.

Začeli s tapasi ...

TaBar, ki je pred petimi leti začel svojo pot kot nekakšen slovenski tapas bar, se je pozneje pod taktirko mladega, v tujini zverziranega kuharskega mojstra Jakoba Pintarja razvil v eno bolj inovativnih in trendovskih restavracij sproščenega tipa.

Pintarju se je letos tudi kot edinemu Slovencu uspelo uvrstiti v regijski finale San Pelegrinovega tekmovanja za mladega chefa leta, ki bo potekal oktobra v Milanu.

Je pa zanimivo, da so Avstrijci, ki so znani kot ljubitelji bolj nezahtevnih, lahkih in klasičnih vin, postavili TaBar tako visoko, saj ima TaBar verjetno eno najbolj radikalnih vinskih kart pri nas, s poudarkom na vinih sonaravne in biodinamične pridelave.

In kako je videti preostanek seznama? Peto mesto si s po 91 točkami delita Hiša Torkla (Korte) in Mak (Maribor), na sedmem mestu (90 točk) pa najdemo institucijo med gorenjskimi gostilnami, Danilo.

1. Hiša Franko (94 točk) - Staro Selo; chef Ana Roš

2. Gostilna pri Lojzetu (93 točk) - Vipava; chef Tomaž Kavčič

3. Hiša Denk (92 točk) - Zgornja Kungota; chef Gregor Vračko

TaBar (92 točk) - Ljubljana; chef Jakob Pintar

5. Hiša Torkla (91 točk) - Korte; chef Sebastijan Kovačič

Mak (91 točk) - Maribor; chef David Vračko

7. Danilo (90 točk) - Reteče; Gašper in Nina Čarman + chef Boris Bergant