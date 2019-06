Oglas



Polnozrnato tortiljo popečemo v ponvi. Popražimo svinjino in jo začinimo. Zelenjavo narežemo. Jogurt, limonov sok in nasekljano meto zmešamo v omako. Sestavine naložimo na tortiljo in prelijemo z omako. Zavijemo.



Sestavine za solato: poljubna zelenjava, npr. paradižnik, popečen brokoli, šparglji, žlica olivnega olja, sol.



Na olivnem olju popražimo poljubno zelenjavo in solimo.