Moko, sladkor, pecilni prašek in sol najprej presejemo. V sredini naredimo luknjo in vanjo stresemo sir.

Maslo stopimo in primešamo k mlačnemu mleku, dodamo še jajce in vse vmešamo v moko s sirom. Iz teh sestavin umesimo kruh. Pekač namastimo ali obložimo s papirjem za peko. Nanj stresemo kruh in ga postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija. Kruh ohladimo še v pekaču, ga narežemo in postrežemo.