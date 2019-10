Foto: Odprta kuhna

Organizatorji tako zaključujejo že 7. sezono delovanja v Ljubljani, poleg tega pa so gostovali še v Kopru, Novi Gorici, Celju, Novem mestu in na Ptuju. Poleg Odprte kuhne so organizirali še pomladni in jesenski Pivo & Burger Fest, v Križankah pa so pripravili prvo Brino, ljubljanski festival džina.

Na vprašanje, ali jim več pomeni obiskanost v prestolnici ali obiskanost dogodkov širom Slovenije, odgovarjajo, da jim ogromno pomeni oboje, saj je eden njihovih glavnih ciljev, da s kakovostno kulinariko širijo obzorja in jo predstavljajo najširši javnosti. "Poleg tega, da si želimo utrjevati položaj Slovenije na kulinaričnem zemljevidu sveta, si želimo zavest o tem, kako bogato kulinariko imamo pri nas, utrjevati tudi med ljudmi po vsej državi."

Pravljična sedma sezona Odprte kuhne

"Letošnja sezona je bila 7. po vrsti in na začetku, torej marca, smo zaradi te številke napovedali pravljično sezono. Na koncu lahko rečemo, da je bila resnično prav takšna in v več pogledih celo rekordna. Presegli smo največje število Odprtih kuhn v Ljubljani ter skupno število vseh Odprtih kuhn, izvedenih v eni sezoni. Točneje je število obiskovalcev zaradi velike pretočnosti Pogačarjevega trga sicer težko oceniti, a določeni parametri nam kažejo, da je letos Odprto kuhno obiskalo rekordno število obiskovalcev, ki smo jim predstavili tudi rekordno število novih restavracij, saj se nam jih je letos na novo pridružilo kar 21. Skupno število sodelujočih partnerjev se je letos tako približalo številki 100, saj je poleg restavracij na dogodkih sodelovalo tudi več kot 20 različnih obrtnikov, kmečkih turizmov ter kulinaričnih destinacij v okviru poletne nadgradnje Slovenija – kulinarična destinacija, ki smo jo izvedli drugo leto zapored," je za MMC pojasnila soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy.

Ponudniki so obiskovalcem pripravili več kot 300 različnih jedi, ki so morale izpolniti stroge standarde kakovosti, izvirnosti in ustvarjalnosti. Kochavyjevo še posebej veseli, da jim je s tolikšnim številom novih ponudnikov uspelo v središču Ljubljane predstaviti številne kulinarične trende, kot so takosi, poke sklede, neo-bistro prigrizki in vedno bogatejša brezmesna ponudba.

Foto: Odprta kuhna

Kombinacija klasik in novih trendov

Ponudba pa vseeno ni vsako leto nova, saj enega čarov Odprte kuhne vidijo prav v tem, da obiskovalcem ponudijo mešanico stalnih uspešnic in novih trendov, slovenskih klasik in mednarodnih okusov, vrhunskih restavracij in kakovostne ulične kulinarike. "Tako lahko nekdo vsak teden pride na svojo najljubšo jed, nekdo drug pa vsak teden poskusi nekaj novega. Seveda kot organizatorji spremljamo novosti, nove trende in restavracije ter poskrbimo, da se nam najboljši med njimi tudi pridružijo in se ves čas držimo pravila, da se jedi znotraj enega dogodka ne ponavljajo na več različnih stojnicah. Če eden streže fuže s tartufi, jih ne sme nihče drug. Tako poskrbimo za pestrost ponudbe za obiskovalce in za to, da ponudniki drug drugemu niso konkurenca."

Foto: Odprta kuhna

Kochavyjeva ob tem poudarja, da nekega tipičnega obiskovalca Odprta kuhna nima, saj jo obiskujejo študentje, mamice z dojenčki, upokojenci, fine ljubljanske dame, skupine sodelavcev po službi, pa skupine prijateljev pred večerno zabavo, poslovneži, otroci, ki na Pogačarjevem trgu pozabijo, česa vsega na marajo jesti, popotniki z nahrbtniki in turisti iz aranžmajev s petimi zvezdicami, umetniki, estradniki, politiki, pari na zmenkih in družine, ki se razveselijo olajšanja, da jim en dan v tednu ni treba kuhati doma.

Navdih iščejo doma in na tujem

Poudarja, da ekipa Odprte kuhne ves čas raziskuje, poskuša in širi obzorja, saj zgolj s tem lahko to prenesejo naprej in tudi ponudnikom pomagajo z idejami ter predlogi. Trudijo se, da v Sloveniji poskusijo vse, kar se zanimivega dogaja, radi pa skočijo tudi na dnevne izlete čez mejo. "Včasih pa tudi potovalne in dopustniške načrte oblikujemo okoli tega, kje bi radi jedli."

Poleg domačih in tujih ljubiteljev kulinarike so v sklopu letošnje sezone na Pogačarjevem trgu sprejeli tudi novinarje Marie Claire, britanske Olive Magazine, nizozemskega spletnega portala RTLZ ter finske in nemške državne televizije, Odprto kuhno so obiskale ekipe National Geographica ter Netflixa, obisk pa sta priporočila britanska medijska velikana The Independent in The Guardian ter popotniški Lonely Planet. "To nas izjemno veseli, ne le zaradi prepoznavnosti Odprte kuhne, temveč zato, ker prispeva k večji prepoznavnosti ljubljanske in slovenske kulinarične scene. S tem se uresničuje tudi naša dolgoročna vizija, ki jo imamo že od začetka pred sedmimi leti – Ljubljano in Slovenijo postaviti in utrditi na kulinaričnem zemljevidu sveta."

Prihodnje leto še več novosti

Za prihodnje leto napovedujejo, da bodo na urnik Odprte kuhne skoraj zagotovo dodali novo lokacijo, na sporedu pa ostajata tudi Pivo & Burger Fest ter Brina. Poleg tega se lotevajo novega projekta, agencije Sous Chef, ki bo "akterjem kulinarične scene nudila podporo v segmentih, ki jih sami težko pokrijejo, kot so digitalna prisotnost, dogodki, celostna podoba, odnosi z javnostmi in podobno".