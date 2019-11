Za pikantno fižolovo solato potrebujemo en čili. Foto: EPA

Fižol stresemo na cedilo in ga oplaknemo. Mladi čebulici narežemo na približno en centimeter široka kolesca. Čili nasekljamo. Paradižnika operemo in narežemo na kocke.

V ponvi segrejemo žlico olja, dodamo čili in popražimo. Potresemo s ščepcem sladkorja, dodamo mlado čebulico, solimo in popramo. Pražimo nekaj minut. Ko čebulica porjavi, dodamo fižol in paradižnik. Še kratko popražimo in prilijemo kis. Odstavimo. Mlačno solato zabelimo z malo olja, dosolimo in takoj postrežemo.