Oglas

Piščančji file dobro operemo, osušimo in rahlo potolčemo z ravno površino tolkača za meso. Solimo, popramo in vsak file povaljamo v moki ter damo na stran.

Rdečo papriko narežemo na kocke. Segrejemo oljčno olje in na njem na hitro popečemo papriko in timijan. Odložimo papriko na stran. Na ostalem olju popečemo fileje na vsaki strani do rjavo rumene barve. Odložimo fileje na krožnik.

Na istem olju popečemo šalotko in česen ter dodamo mešanico vode ali jušne osnove, limoninega soka in vina ter pokuhamo do primerne gostote. Pečene fileje in papriko vložimo nazaj v omako in še enkrat pokuhamo. Če je omaka prekisla, lahko dodamo žličko rjavega sladkorja oz. po potrebi in prevremo.

Posujemo z nasekljanim peteršiljem in postrežemo z nam ljubo prilogo.