Hitro, zdravo in predvsem okusno! Foto: Dobro jutro

Za posteljico na olivnem olju popečemo sesekljan česen ravno toliko, da zadiši, dodamo čičerko, sol, poper in kuhamo nekaj minut, dodamo narezan radič in cikorijo ter vse skupaj med stalnim mešanjem kuhamo še od 5 do 8 minut, dokler radič in cikorija nista primerno zmehčana.

Vse skupaj postrežemo toplo s kozarcem dobrega vina – k jedi se najbolje podata šardone ali modri pinot.