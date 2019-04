Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Čeprav sta si idejni vodji te kulinarične tržnice na Pogačarjevem trgu, Lior in Alma Kochavy, želela, da bi bili na Odprti kuhni res navzoči tudi vsi najboljši slovenski kuharski mojstri, se je izkazalo, da to preprosto ni vedno mogoče, saj je za številne gostince, zlasti zunaj Ljubljane, težko na petek, dan, ko imajo običajno doma največ prometa, matično restavracijo zapreti.

A kljub delno okrnjeni zasedbi (v prvi sezoni so res prisostvovali tako rekoč vsi iz gostinskega vrha) je ponudbe na Odprti kuhni toliko, da lahko res vsak najde nekaj zase.

Mi smo izbrali sedem krožnikov, ki jih v letošnji sezoni ne gre zamuditi.

JB: losos z bučnim pirejem (Ljubljana)

Od največjih slovenskih gostinskih imen je tudi letos na Odprti kuhni navzoč Janez Bratovž s svojo ekipo iz restavracije JB. Na JB-jevi stojnici ne gre zamuditi lososa v kadaifu, ki ga spremlja bučni pire.

JB: Losos v kadaifu z bučnim pirejem. Foto: Odprta kuhna

Atelje: takosi (Ljubljana)

Jorg Zupan iz Ateljeja je v polno zadel s tremi takosi, ki so prava uspešnica letošnje Odprte kuhne. Vsi trije takosi imajo za osnovo domačo krompirjevo tortiljo, razlikujejo pa se polnila: prvo je iz humusa, čičerike, ocvrtega listnatega ohrovta in čemaževe majoneze, drugo iz solate rdečega zelja z ingverjevim dresingom, hrustljavih jadranskih kozic, pečenih okisanih kumar in pikantne emulzije škampovih glav, tretje pa iz tapenade črnih oliv, fete, radiča s pehtranovim dresingom in konfitom domačega jagenjčka.

Atelje: Takosi. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Evergreen: pastrami sendvič (Smlednik)

Mojmir Šiftar iz Evergreena je za letošnjo Odprto kuhno pripravil pastrami, sloviti newyorški sendvič iz rženega kruha in govedine, ki sicer izvira iz judovskih četrti New Yorka. Šiftar je za svojo različico uporabil ržen kruh iz Artbreada, kot polnilo pa pečene goveje prsi, gorčično omako s kislo smetano, kisle kumarice in čemažev pesto. Na Evergreenovi stojnici kot vinsko spremljavo priporočajo (suho!) penečo medico čebelarstva Jere iz Dobrunj.

Evergreen: pastrami sendvič. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Mihovec: telečja jetrca (Zgornje Pirniče)

Vsekakor obvezen postanek je pri Mihovcu, ki velja za eno boljših gostiln pri nas, ki tradicionalne slovenske jedi povzdiguje na višjo raven, namesto da bi jih dopolnjevala s kakafonično ponudbo vsega, od ocvrtih lignjev do pic, kot je to, žal, tako pogosto navada v obratih, ki bi morali ostati tradicionalno slovenski. Mihovčeva klasika so zagotovo njihova telečja jetrca, pripravljena zgolj z obilico čebule in sezonskim dodatkom – v poletnih in jesenskih mesecih so to pogosto lisičke, trenutno so divji šparglji.

Mihovec: jetrca. Foto: Odprta kuhna

Galerija okusov: ocvrtek postrvi (Novo Celje)

Ena boljših štajerskih restavracij, za katero stojita mlada chefa Luka Gmajnar in Marko Magajne, navdušuje z ocvrtkom postrvi s krompirjem, peno in drobtinami čemaža, pastinakovim pirejem ter poganjki divjega hmelja. Kot alkoholno spremljavo strežejo koktajl iz Karakterjevega gina, aperitivo rosato, creme de cassis, penine, pireja pasijonke in calamansija.

Galerija okusov: postrvji ocvrtek in koktajl. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Gostišče Barbara: žlikrofi z bakalco (Idrija)

Gostišče Barbara je za Odprto kuhno pripravila eno boljših tradicionalnih slovenskih jedi – tradicionalne idrijske žlikrofe z bakalco. Žlikrofi so ročno delani in lepo tanki, jagnječja bakalca, dušena s čebulo in rdečim vinom, pa je resnično izjemna. Za pripravo so posegli po 200 let starem receptu, le da je bil v izvirniku namesto jagenjčka koštrun.

Barbara: žlikrofi z bakalco. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Pr'Mrtinet: pečena rebra (Grosuplje)

Ljubitelji mesa ne smete zamuditi stojnice Ivana Kastelica iz Dnevnega bara Pr'Mrtinet, kjer vam bo mojster za žar pripravil mehka in lepo mastna goveja in svinjska rebra, ki jih peče v svojem smokerju kar 12 ur. Mesovje dopolnjujeta sladkasta BBQ-glazura in klasična ameriška zeljna solata (coleslaw).