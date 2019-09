Foto: TV Slovenija/Oddaja Naj vam tekne

Za pripravo marinade šalotko, česen, kapre, olive, filete ter zelišča sesekljamo, dodamo narezan paradižnik in olivno olje. Ta marinada je primerna tudi za vse vrste zelenjave ali mesne jedi, pri čemer moramo upoštevati, da v tem primeru ne uporabimo ribjih filetov.

Po pripravi marinade na ogret žar položimo peki papir, malo olivnega olja in bučke, ki jih potem obrnemo in nanj položimo rezine Fete, ki jih predhodno na hitro popečemo. Popečene rezine sira nato prelijemo z marinado in serviramo. Za pečenje na žaru je primeren tudi kozji sir, zraven se prileže sezonska zelenjava z mladim krompirjem.

Namesto strokov česna lahko uporabimo tudi česnova stebelca ali "pske". Gre za česnove poganjke, ki na koncu nosijo zvonček, v katerem kasneje nastane česnovo seme. Vsak česen nima teh zvončkov, ki so sicer zelo okusni in zdravi ter visoko cenjeni. Primerni so za solate, juhe, rižote, omake, marinade.

Pripravo jedi si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku od 13:15 dalje.