Vzroke zastrupitve še ugotavljajo. Foto: EPA

S hrano sta se namreč po večerji v priznani restavraciji Riff pretekli konec tedna zastrupila tudi njen mož in 12-letni sin, skupno pa je bilo zastrupljenih 30 gostov, a so bili njihovi simptomi milejši, so pa vključevali drisko in bruhanje.

Vsi, vključno z možem in sinom pokojne 46-letnice, so že okrevali.

Restavracija bo ostala zaprta, dokler ne bodo našli vzrokov zatrupitve, je v izjavi sporočil ustanovitelj Riffa, nemški kuharski mojster Bernd H. Knöller.

Riff do preklica ostaja zaprt. Foto: EPA

So bili krivi mavrahi?

Glede na prve ugotovitve je restavracija delovala v skladu z vsemi zdravstvenimi predpisi, zdaj pa pomagajo oblastem pri nadaljnji preiskavi.

Španski mediji ugibajo, da bi bili krivec za zastrupitev lahko mavrahi, postreženi v sklopu degustacijskega menija, a regionalne zdravstvene oblasti pravijo, da tega v tem trenutku še ne morejo potrditi in da je treba počakati na obdukcijo.

Knöller je Riff odprl leta 2001, leta 2009 pa je prejel Michelinovo zvezdico. V restavraciji, ki streže "inovativno kulinariko", kot navaja sloviti Michelinov rdeči vodič, med drugim ponujajo 135 evrov vreden degustacijski meni s kaviarjem in jastogom.

Zastrupitve redke

Zastrupitve in izbruhi obolenj v restavracijah višjega ranga so redki, a so doleteli tudi nekatere najboljše.

Tako je denimo leta 2013 63 gostov danske Nome, takrat najboljše restavracije na svetu, zbolelo za trebušno gripo. Virus je najverjetneje prenašal uslužbenec restavracije, ki sam ni kazal simptomov.

Po tem dogodku je Noma po treh zaporednih letih na vrhu tisto leto izgubila prvo mesto na lestvici 50 Best, ki pa ga je znova prevzela leto pozneje.