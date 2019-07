Oglas

Čebulico narežemo na drobno. V posodo prilijemo žlico olja in na njej popečemo čebulo. Primešamo bučko in narezane šparglje ter pražimo minutko.

Dodamo namočem suh česen. Ko zadiši, prilijemo vodo in dodamo sol, poper, peteršilj ter kuhamo 10 minut. Dodamo nadrobljen kruh, kuhamo minutko in vsebino spasiramo. Po okusu dosolimo in prelijemo v krožnike.

Jogurt in kremni sir zmešamo skupaj in postrežemo kot dodatek k juhi.