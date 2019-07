Fjodor po rekordnem podvigu z balonom. Foto: EPA

Konjuhov se je ravno vrnil z zadnjega rekordnega podviga, ko je že napovedal novo avanturo. Napovedal je, da bo svet trikrat obkrožil z jahto, ne da bi enkrat pristal v pristanišču. Vse potrebščine mu bodo z ladjami dostavljali med vožnjo. Maja letos je 67-letnik preveslal Indijski ocean od Nove Zelandije do Rta dobrega upanja in s tem postavil nov svetovni rekord. Z novim podvigom bi jih podrl kar devet, trajal pa naj bi manj kot 80 dni.

Fjodor je prvi Rus, ki mu je uspel t. i. Grand Slam raziskovalcev, kar pomeni, da je osvojil najvišje vrhove vseh sedmih celin in obiskal južni in severni pol. Atlantik je sam prečkal že 17-krat z letalom in čolnom. Leta 2016 je obkrožil svet z balonom na topli zrak v 11 dneh in petih urah ter s tem podrl dozdajšnji rekord, ki ga je postavil Američan Steve Fossett.

Preden se bo podal na dolgo potovanje trikratnega obkroženja našega planeta, bo brez pristankov Zemljo poskušal obkrožiti še v letalu na sončne celice. Za svojo dolgo plovbo bo zgradil posebno, 76 metrov dolgo jahto, ki mu bo dom ves čas dolgega potovanja.