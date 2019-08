Beatenberg je priljubljen cilj pohodnikov. Foto: EPA

Seznam destinacij (povečanje obiska v odstotkih) 1. Regina, Kanada (328 %)

2. Beatenberg, Švica (312 %)

3. Beppu, Japonska (288 %)

4. Miguel Hidalgo, Mehika (279 %)

5. Culebra, Portoriko (250 %)

6. Tepoztlán, Mehika (250 %)

7. Halle, Nemčija (248 %)

8. Anderson, Južna Karolina (247 %)

9. Pinehurst, Severna Karolina (243 %)

10. Obertraun, Avstrija (232 %)

Vsem destinacijam na seznamu se je obisk povečal za najmanj 200 odstotkov. Izbrani so predvsem kraji, ki gostijo večje dogodke, in destinacije za raziskovanje čudovite jesenske narave.

Med turističnimi kraji na seznamu sta dve japonski mesti, ki bosta jeseni gostili svetovni pokal v ragbiju, Bepu in Oita. Bepu je poleg tega zelo znan po vročih vrelcih, kar je dodatno spodbudilo obisk.

Nemški Halle je zaslovel predvsem kot cenejša in manj natrpana alternativa Münchnu za obisk pivskega festivala Oktoberfest. Švicarski Beatenberg in avstrijski Obertraun sta goste verjetno privabila predvsem s pohodništvom in čudovito naravo. Jesenske gozdove in neokrnjeno naravo ponujata tudi Regina v Kanadi, Pinehurst v Severni in Anderson v Južni Karolini.

V Tepoztlanu najdete več kot 800 let stare piramide. Foto: EPA

Med tropskimi destinacijami so največje povečanje gostov zaznali v Karibih in Mehiki. Miguel Hidalgo in Tepoztlan se uveljavljata kot kulturni in kulinarični središči Mehike, zato se gostje verjetno odločajo, da ju obiščejo v hladnejših mesecih. Culebra v Portoriku je največja uganka s seznama - poznani poletni in pomladni peščeni raj do zdaj ni bil med priljubljenimi jesenskimi letovišči.