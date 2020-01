Hallstatt leži ob istoimenskem jezeru. Foto: EPA

Vasica s 780 prebivalci je vse bolj priljubljena med azijskimi turisti – Kitajci, Japonci, Tajci, Južni Korejci in drugi so se navdušili nad vasico po tem, ko so jo prikazali na priljubljenih televizijskih oddajah – med prvimi, ki je izstrelila glas o mali vasici, je bila južnokorejska oddaja Spring Watch leta 2006. Hitro zatem se je vasice prijel sloves ene najboljših evropskih destinacij.

Foto: EPA

K priljubljenosti je dodatno pripomogel 1,3 milijarde vreden projekt kitajskega tajkuna, ki je dal v kitajski pokrajini Gvangdong, izdelati "klon" Hallstatta – natančno izdelane replike halštatske cerkve z zvonikom, lesenimi hišicami in drugimi objekti ... Ko k temu dodamo še govorice, da je prav Hallstatt navdihnil vasico Arendelle v Disneyjevi uspešnici Ledeno kraljestvo (Frozen), je naval Instagramerjev in vplivnežev neizogiben. Ključnik #Hallstat je uporabljen več kot 615.000-krat na Instagramu.

Vasico je novembra lani prizadel požar, zgorele so številne lesene hišice, župan Alexander Scheutz pa je začasno zaprl ceste do vasice, turiste je prosil, da se je izogibajo, da lahko v miru popravijo škodo. A niso ga poslušali, še naprej so prihajali s pametnimi telefoni in brezpilotnimi letalniki.

Opozorila za obiskovalce. Foto: EPA

Množični turizem poskrbi, da imajo turistični delavci polne roke dela skozi vse leto, tako v kraju kljub majhni populaciji še naprej lahko delujeta šola in koncertna dvorana. Kljub temu je vse več prebivalcev, ki opozarjajo na negativne učinke množičnega turizma, med njimi je tudi povišanje cen v trgovinah. Veronica Lobisser, lastnica hotela, je za Washington Post povedala: "To je prava katastrofa. Številni obiskovalci mislijo, da je to tematski park." Nekateri prebivalci so se pritožili tudi, da so turisti vstopili v njihov dom brez njihovega dovoljenja, piše britanski Telegraph.

Foto: EPA

Michelle Knoll, glavna pri turistični organizaciji v Hallstattu, je za CNN Travel povedala, da se bodo v prihodnje osredotočili na kakovosten turizem. Vasica, ki je v 19. stoletju navduševala pisatelje in umetnike, je od leta 1997 uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, takrat pa so jo obiskali predvsem pohodniki in navdušenci nad zgodovino. Takrat se je po besedah Knollove začel turistični obisk večati. "Hallstatt je postajal vse bolj znan. Veliko novih trgovin, hotelov in atrakcij se je odprlo." Z družbenimi omrežji pa je Hallstatt dosegel vse konce sveta: "Ko nekdo objavi lepo fotografijo Hallstatta na Instagramu, sledilci želijo prav tako obiskati naš kraj."

Župan je pred kratkim za The Times povedal, da želijo zmanjšati število turistov za najmanj tretjino. Prvi korak bo nov sistem, ki bo začel veljati maja 2020, s katerim bodo omejili prihode z avtobusom. Ti si bodo morali vnaprej zagotoviti vstopnico in rezervirati čas prihoda.

Volodimir Mazurok, ki vodi mrežo več avstrijskih računov na Instagramu, vključno z @Hallstatt_Gram, kjer prikazujejo popotniške fotografije, je za CNN povedal: "Razmere v turizmu so zelo občutljive. Obenem je blagoslov in prekletstvo za domačine. Po eni strani imajo velik dobiček od turizma, toda to vpliva tudi na zasebnost in udobje."

Eden izmed turističnih vrhuncev je solni rudnik Hallstatt, najstarejši na svetu. Kraj je dobil ime ravno po nahajališču rudnikov soli, ki so jih izkoriščali že v prazgodovini. Je tudi kraj bogatih arheoloških najdišč iz prazgodovine. Kraj so v preteklosti poseljevale etične skupine z današnjega ozemlja Slovenije, Spodnje in Zgornje Avstrije in južne Nemčije. Starejša železna doba se po najdbah v Hallstattu imenuje halštatska doba ali halštatska kultura, ki datira v 9. do 6. stoletje pr. n. št. Foto: EPA