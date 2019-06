Letališče na Brniku bo kmalu dobilo nov terminal. Foto: BoBo

Do 22. junija bo zaradi izgradnje krožišča v bližini objekta ontrole zračnega prometa promet z dela stare glavne ceste mimo letališča preusmerjen preko glavnega uvoza na letališče na servisno cesto, ki poteka ob letaliških objektih (mimo potniškega terminala, avioblagovnega skladišča in Adrie Tehnike).

Vožnja mimo objektov, predvsem potniškega terminala in avioblagovnega skladišča, bo zaradi povečanega obsega prometa zahtevala posebno previdnost voznikov in ostalih udeležencev, opozarjajo v Fraportu, ki upravlja z ljubljanskim letališčem in dodajajo, da pred potniškim terminalom cesto prečkajo potniki in vozila, pred avioblagovnim skladiščem pa cesto v vzvratni vožnji prečkajo tovornjaki.

Pričakovati je zastoje

Tudi zato "vse voznike, namenjene v servisno območje letališča in v obratno smer v tem času prosimo za razumevanje in previdnost pri vožnji mimo objektov", poleg tega pa priporočajo, da si potniki zjutraj za pot na letališče vzamejo več časa, "saj bo zaradi zgoščenega prometa v tem času lahko prihajalo do zastojev".

Povezovalno cesto naj bi zgradili v dveh tednih. Foto: Fraport

Povezovalno cesto naj bi zgradili v dveh tednih, novi terminal pa naj bi po načrtih zaživel leta

2021. Novi terminal so sicer nameravali začeti graditi že pred več kot desetimi leti, kmalu po odprtju prvega, a se je zgodila kriza, zato so projekt takrat začasno ustavili. Novi terminal bo sicer obsegal 33.783 m² bruto površin oziroma 31.175 m² neto uporabnih površin v štirih etažah in bo povezan z v letu 2007 zgrajeno prvo fazo terminala.

Kapaciteta: 1.800 potnikov na uro

V terminalu bo 8.553 m² namenjeno komercialnim vsebinam za oddajo v najem (trgovine, gostinski lokali, pisarne in kioski, skladišča, garderobe, ipd. Pred terminalom bo urejen cestni sistem za dostop. Zgrajeno bo parkirišče za kratkotrajno parkiranje osebnih vozil in parkirišče za avtobuse. Pred pričetkom gradnje bo ukinjeno sedanje nivojsko parkirišče za osebna vozila. Nadomestno parkirišče s kapaciteto 990 parkirnih mest je bilo dokončano v letu 2009 severno od obstoječe glavne ceste. Kapaciteta novega terminala bo 1.800 potnikov na uro, še piše na spletni strani družbe Fraport.