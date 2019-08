Nič kaj laskavi članek o hrvaški turistični ponudbi. Foto: Tagesspiegel

Da imajo Hrvati letos občutno slabšo sezono od prejšnjih, ni skrivnost. Celo hrvaški mediji priznavajo, da so cene občutno preveč navite za to, kar lahko ponudijo.

Kot piše Tagesspiegel, so hrvaške plaže in trajekti to poletje polprazni, lastniki apartmajev pa da so panični zaradi osipa gostov. Samo v prvih 12 dneh julija je število gostov upadlo za 6,2 odstotka, najemniki pa poročajo o 9,4-odstotnem padcu.

Nemci so pomemben vir dohodka za naše južne sosede. Foto: EPA

Nemci vzroke za težave hrvaškega turizma delno vidijo v krepitvi turške, grške in severnoafriške konkurence – prav na izgubah, ki so jih te destinacije v zadnjih letih trpele zaradi nemirov ali finančnih razmer, naj bi namreč zadnje sezone cvetel hrvaški turizem, ki pomeni okoli petino hrvaškega BDP-ja.

In ker so se razmere v številnih sredozemskih državah umirile, zdaj Hrvati, ki so lani število razpoložljivih postelj povečali za 60.000, letos pa še za 40.000, opažajo, da niso več tako zelo zaželeni, kot so si mislili, in nove postelje so ostale prazne.

Apartmaji obstali v času

Nemški časnik meni, da je "javna skrivnost", da bi praktično vse hrvaške težave lahko rešile naložbe in bogatejša ponudba, predvsem pa Hrvaški očitajo, da zanemarja vlaganja v infrastrukturo.

Hrvaški priznavajo naravne lepote z obalo in otoki na čelu. Foto: AP

"Nihče jim ne oporeka, da imajo prekrasne otoke in obalo, hoteli in bolje opremljeni apartmaji so še naprej dobro zasedeni. Ampak še posebej v apartmajih z eno, dvema in tremi zvezdicami skokovit porast cen pogosto ne ustreza kakovosti, ki jo ponujajo," pišejo.

"Gostje plačujejo 100 evrov in več na noč za garsonjere, ki jih niso obnovili še od časov Jugoslavije. Še posebej starejši apartmaji, v katere se ni prav nič vlagalo že leta, so vse manj priljubljeni. Sonce, morje, pohištvo iz časov Jugoslavije in visoke cene – to ne gre več skozi."

Drago parkiranje, fekalije v morju

Pri Tagesspieglu so se obregnili tudi ob predrago parkiranje in ležalnike ter fekalije, ki se iztekajo v morje.

"Izgradnja kanalizacije namreč ni šla z roko v roki s povečevanjem števila postelj," ocenjujejo in dodajajo, da so težave tudi v restavracijah, ki imajo težave z delavci, saj hrvaška delovna sila odhaja v tujino, zato hrvaška letovišča delavce v zadnjem trenutku pred sezono sama iščejo v tujini.

In odziv Hrvatov? Dokaj trezen. Tako so na portalu rtl.hr na pisanje Tagesspiegla zapisali: "Res, poročilo je precej negativno, a mnogi, ki so letos izkusili radosti hrvaškega turizma, bodo dejali, da je precej realno."