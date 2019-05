Se boste udeležili katerega izmed dogodkov? Foto: BoBo

Dogodek prirejata Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana.

Pohod so, kot običajno, odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev. V petek se bo nadaljeval pohod s šolarji in dijaki, kot osrednji del pa bo v soboto poleg pohoda potekal tek trojk s startom na Stritarjevi ulici in ciljem na Kongresnem trgu. Za tekače na 12,5 kilometra dolgi progi se bo začel ob 9.00, pol ure pozneje pa za trojke na 29-kilometrski preizkušnji.

V nasprotju z oktobrskim ljubljanskim maratonom je zapor cest veliko manj, v četrtek in petek jih skorajda ne bo, nekaj več pa jih bo v soboto. Bodo pa številne krajše zapore na prehodih za pešce na območjih, kjer poteka Pot spominov in tovarištva, zato organizatorji naprošajo za strpnost in upoštevanje navodil policije in redarjev.

Dogodek poteka v spomin na dogodke med drugo svetovno vojno, ko so žično ograjo okoli Ljubljane postavili naprej italijanski, potem pa nemški okupatorji.