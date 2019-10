Kako pogosto vi uporabljate svoj potni list? Foto: Reuters

Ocenjevalci za vsakega od 199 potnih listov, ki so predmet ocenjevanja, preverijo možnost potovanja na 227 svetovnih ciljev. Ob tem predpostavljajo, da je potujoča oseba odrasel državljan države izdajateljice potnega lista, ki potuje turistično ali poslovno za več kot tri dni. Za vsako destinacijo nato potni list dobi oceno med 0 in 1, ki se sešteje v skupno oceno. Ta lahko doseže do 227 točk. Poleg tega na oceno vplivajo poslovne omejitve za državljane tujih držav in svoboda gibanja v tujih državah za nosilce različnih potnih listov.

Prvo mesto si na seznamu delita Japonska in Singapur s 190 točkami. Sledijo jima Južna Koreja, Nemčija in Finska s 188 točkami in Danska, Italija in Luksemburg s 187. Slovenija si z doseženimi 180 točkami deseto mesto na lestvici deli z Islandijo, Madžarsko in Latvijo. Najslabše so se odrezali potni listi Afganistana s 25 točkami, Iraka s 27 točkami in Sirije s 29 točkami.

Najlažje potujejo državljani Japonske in Singapurja. Foto: Reuters

Do leta 2018 so prva mesta na lestvici vedno zasedale evropske države, z umiritvijo političnih razmer v jugovzhodni Aziji pa so ta mesta zasedle najrazvitejše države Azije. Razen na najvišjih mestih pa vidnejših sprememb na vrhu lestvice ni, saj tam še vedno prevladujejo evropske države.

ZDA in Združeno kraljestvo še naprej drsijo po seznamu navzdol in si zdaj delijo šesto mesto na lestvici s 184 točkami. Še leta 2014 sta državi na tej lestvici kraljevali, a sta od takrat izgubili več mest. Glavni vzrok za padec moči britanskega potnega lista so nejasnosti okoli brexita.

Presenetljivo nizko je še vedno Ljudska republika Kitajska, ki si z 71 točkami deli 72. mesto s Kenijo. Najbolj so na seznamu napredovali Združeni arabski emirati, ki so se z 20. mesta premaknili na skupno 15. mesto.