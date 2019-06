Gorski reševalci so imeli veliko dela zaradi nepripravljenih tujih planincev. Foto: BoBo

V četrtek nekaj po 14. uri so gorski reševalci iz Mojstrane na poti proti Krnici v bližini Križa reševali švicarskega planinca, ki zaradi razmer ni več upal ne naprej ne nazaj. Planinca so nepoškodovanega rešili iz stene in s helikopterjem prepeljali v dolino.

Kot je v sporočilu zapisal predstavnik Policijske uprave Kranj za odnose z javnostjo Bojan Kos, je bila to značilna situacija z zadnjih nekaj reševanj – tuji planinci so v gorah obstali zaradi slabe pripravljenosti, slabe opreme in nepoznavanja razmer. Zato Kos poziva sobodajalce, naj turiste opozorijo, da je visoko v gorah še zima in da so razmere zahtevne.

Preventivna akcija v Kranjski Gori

Danes je Gorska reševalna služba Kranjska Gora pripravila tudi preventivno akcijo, v kateri reševalci skupaj s policisti na nekaterih izhodiščih za gorske ture nameščajo letake, ki planince opozarjajo na sneg v visokogorju in na obvezno alpinistično opremo, to so dereze in cepin. Letak je v treh jezikih, in sicer v slovenščini, nemščini in angleščini.

Gorenjski gorski reševalci so v četrtek zvečer na pomoč priskočili tudi avstrijskim kolegom, ki so reševali obnemoglega planinca na avstrijski strani Celovške špice. Reševalci iz Borovelj so se zaradi lažjega sestopa odločili sestopiti v Slovenijo v smeri proti Begunjam na Gorenjskem. Radovljiški gorski reševalci so jim ob tem pomagali pri prenosu onemoglega in poškodovanega planinca v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.