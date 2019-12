Foto: YouTube

Nazadnje je prišel na zamisel, da bi izkoristil moč spleta za privabljanje novega občinstva in novega vira dobička. In zdaj imajo gostje Asahi Ryokana možnost, da plačajo za sobo zgolj 100 jenov (1 dolar) na noč, a pod pogojem, da privolijo, da se njihovo celotno bivanje prenaša v živo prek spleta.

Jasno, da je nekaj omejitev glede tega, kako prenos, ki ga najdemo na YouTubu pod One Dollar Hotel, deluje. Kot je za CNN pojasnil Inoue, gre zgolj za videoprenos, tako, da imajo gostje še vedno nekaj zasebnosti za pogovore ali telefonske klice.

Gostje lahko tudi ugasnejo luči, območje kopalnice pa ni pod nadzorom kamer. "To je zelo star ryokan, mene pa je zanimal kak nov poslovni model," razlaga Inoue, ki je vodenje hotela prevzel lani. "Naš hotel je med cenejšimi, zato potrebujemo neko dodano vrednost, nekaj posebnega, o katerem bodo vsi govorili."

Prenos pisarniškega dela

V mesecu dni, odkar Asahi ponuja posebno akcijo v zameno za prenos, so ponudbo sprejeli štirje gostje. "Mladih dandanes ne dajejo toliko na zasebnost," dodaja Inoue. "Nekateri od njih pravijo, da je za en dan čisto okej, da te nekdo opazuje."

Jasno, s sobami po en dolar Inoue ne bo zaslužil, a hotelir razmišlja širše. Na svojem YouTube kanalu si je tako že nabral več kot 14.500 naročnikov in ko njegovi videi enkrat presežejo več kot 4.000 ur ogledov, bo lahko Japonec kanalu dodal oglase in tako z njim služil.

Tiste dneve, ko bo soba brez gostov, bo Inoue na kanalu prenašal samega sebe, med delom v hotelski pisarni.

