Glasovali so obiskovalci kopališč. Foto: Pixabay

V akciji je tudi letos sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije, nagrade pa so podelili še v kategoriji naravno, letno in pokrito bazensko kopališče.

Glasovanje v okviru izbora je potekalo na dva načina. Za naj kopališče je bilo mogoče glasovati prek spleta, obiskovalci pa so lahko glasovnice oddali tudi na kopališčih.

Organizatorji akcije, ki jo pripravlja RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro, Slovenija in lokalnimi radijskimi postajami, so sporočili, da je bilo oddanih glasovnic letos več kot običajno.

Najboljša so znana

Med velikimi termalnimi kopališči so Aqualuni v Podčetrtku sledile Terme 3000 v Moravskih Toplicah in Termalna riviera Terme Čatež. Med srednje velikimi termalnimi kopališči sta Termam Vivat v Moravskih Toplicah sledila kopališče Bioterme v Mali Nedelji in termalni center Thermana v Laškem. Med malimi termami pa sta dobovskemu kopališču Terme Paradiso sledila Zdravilišče Radenci in Terme Snovik v Tuhinjski dolini pri Kamniku.

V kategoriji naravnih kopališč so sodelujoči drugič zapored najbolje ocenili Velenjsko plažo, drugo mesto je pripadlo Simonovemu zalivu, tretje pa kopališču Talaso Strunjan.

Velenjska plaža. Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

V kategoriji letnih kopališč so kopalci tokrat največ glasov namenili celjskemu letnemu kopališču, na drugo mesto se je uvrstilo Mestno kopališče Višnja Gora, na tretje pa Letno kopališče Ajdovščina.

Med pokritimi bazenskimi kopališči pa je obiskovalce najbolj navdušilo ljubljansko Vodno mesto Atlantis, na drugem mestu se je znašel Svet vode v Hotelu Špik v Gozdu Martuljku, na tretjem pa Vodni park Bohinj v Bohinjski Bistrici.

Izboru za naj kopališča bo v prihajajoči zimski sezoni sledil izbor najboljših smučišč.