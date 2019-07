Zadnje mesece se na obale jezera v Novosibirsku, ki se ga je zaradi nenavadne turkizne barve prijel tudi vzdevek Sibirski Maldivi, zgrinjajo ljubitelji fotografije in Instagrama, ki si želijo popolne fotografije ob ali v jezeru, ki se ponaša s tako posebno barvo. A žal te barve ni dobilo "po naravni poti", ampak mu jo dajejo različni oksidi v vodi, kar pomeni, da voda ni primerna niti za namakanje prstov, kaj šele za kopanje.

Sibirska elektrodružba je tako pred kratkim na družbenem omrežju VKontakte opozorila, naj se ljudje jezera izogibajo, saj ne gre za klasično jezero, ampak za odlagališče pepela iz bližnje termoelektrarne. "V zadnjem tednu je naše odlagališče pepela iz TEZ-5 v Novosibirsku postalo zvezda družbenih omrežij. Ampak v odlagališču pepela NE SMETE plavati. Voda je namreč zelo alkalna zaradi visoke vsebnosti kalcijevih soli in železovih oksidov. Če pride voda v stik s kožo, lahko to povzroči alergijsko reakcijo," so opozorili.

Ob tem so v družbi zapisali še, da je dno jezera zaradi pepela zelo blatno, zato je v jezero ali iz njega "peš" praktično nemogoče iti. "Zato vas prosimo, da se v svojem iskanju popolnega selfija ne zvrnete v odlagališče pepela. To je vaše največje tveganje!" so ob tem še zapisali.

A tudi takšna opozorila niso odvrnila najboljših fotografij željnih mladih, ki so tako pozirali na supih sredi jezera, v bikiniju tik ob vodi in celo na napihljivem samorogu v vodi, poroča CNN.

Po drugi strani pa fotografi in domačini že dolgo uživajo v lepoti jezera, a ga opazujejo le od daleč. "Vsi vemo, da je jezero strupeno in nikoli ne gremo v vodo," je tako CNN-u pojasnila mlada domačinka Marina Železnova, ki je s svojim partnerjem pozirala s turkizno modrino jezera v ozadju. "A nekaterih to ni ustavilo. Ob jezeru so prirejali piknike, neki moški se je v jezeru celo kopal, čeprav je to izrecno prepovedano," je ob tem še razkrila mlada Rusinja.