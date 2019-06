Foto: Pixabay

Za prebivalce Slovenije so osebna vozila najbolj priljubljeno potovalno sredstvo, kar 85 odstotkov vseh potovanj namreč opravimo z avtomobilom. Sledijo nam prebivalci Portugalske (80 odstotkov), Češke (79 odstotkov) ter Španije in Bolgarije (77 odstotkov).

Na drugi strani so osebna vozila najmanj uporabljali v Luksemburgu in na Cipru (48 odstotkov) ter na Irskem (49 odstotkov).

Uporaba vlaka v Sloveniji upada

Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Letala so v največ uporabljali prebivalci manjših otoških držav: Malta (63 odstotkov), Ciper (49 odstotkov) in Irska (43 odstotkov). V šestih državah – Romuniji, Bolgariji, na Češkem in Hrvaškem ter v Sloveniji – pa je bil ta delež nižji od 10 odstotkov.

Vlake so za potovanja v največkrat uporabljali v Franciji (15 odstotkov) in Nemčiji (14 odstotkov), ki sta obe znani po razvejanem železniškem omrežju. Odstotek ljudi, ki se v Sloveniji vozijo z vlakom, pa je od zadnje raziskave leta 2016 upadel za 4,7 odstotoka.

Prebivalci tri četrtine potovanj opravijo znotraj držav, kjer prebivajo

Podatki Eurostata za predlani kažejo, da so prebivalci EU-ja opravili 1,3 milijarde potovanj oz. štiri odstotke več kot v letu 2016, pri čemer je povprečno potovanje trajalo 5,1 dneva. Na teh potovanjih so ustvarili 6,4 milijarde prenočitev.

Skoraj tri četrtine (73 odstotkov) vseh potovanj so prebivalci EU-ja ustvarili znotraj držav, v katerih prebivajo. Med 27 odstotki potovanj v tujino jih je 80 odstotkov odpadlo na druge članice Unije.

Najdlje so v povprečju trajala potovanja prebivalcev Grčije (9,9 dneva), najmanj pa prebivalcev Romunije (3,9 dneva). V Sloveniji je bila dolžina potovanja s 4,3 dneva nekoliko pod povprečjem EU-ja.

Prebivalci EU-ja so za potovanja v največkrat uporabljali lastno ali najeto osebno vozilo (64 odstotkov primerov). Sledila so potovanja z letalom (17 odstotkov) in vlakom (11 odstotkov). Pri tem so pri potovanjih v tujino prevladovala potovanja z letalom (56 odstotkov primerov), pri domačih potovanjih pa potovanja z avtomobilom (76 odstotkov).

Skoraj polovica (49 odstotkov) vseh potovanj prebivalcev EU-ja je bila turistične narave, v 35 odstotkih primerov je šlo za obiske sorodnikov in prijateljev, 12 odstotkov pa je bilo službenih poti.

Najraje na Hrvaško

Foto: Reuters

Največji delež potovanj v državi prebivališča med vsemi potovanji so ugotovili v Romuniji (94 odstotkov), Španiji (91 odstotkov), na Portugalskem (89 odstotkov), v Grčiji (88 odstotkov), Franciji (87 odstotkov) in v Bolgariji (86 odstotkov). V tujino so medtem v največji meri potovali prebivalci Luksemburga (98 odstotkov), Belgije (80 odstotkov), Malte (68 odstotkov) in Slovenije (62 odstotkov).

Slovenci po podatkih Statističnega urada RS-ja daleč največ potovanj v tujino ustvarimo na Hrvaško.