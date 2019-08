Otok Rodos leži na razpotju med Evropo, Bližnjim vzhodom in Azijo, naseljen pa je bil že pred 4000 leti. Foto: Osebni arhiv Dejana Muršiča

Grčijo poznamo po turizmu ali gospodarski krizi. Država ima kar šest tisoč otokov, od katerih jih je naseljenih le okoli 220. Lani je Grčijo obiskalo več kot 43 milijonov turistov. Pri obiskovalcih je priljubljen tudi otok Rodos z bogato zgodovino, na katerem živi več kot sto tisoč ljudi. Med njimi je tudi Slovenec, ki se je na otoku udomačil in postal pravi Rodošan.

Dejan Muršič na Rodosu, otoku, kamor ljudje večinoma prihajajo zgolj na dopust, živi že slabo desetletje. Pozimi se ukvarja z letalstvom, poleti s turizmom. "Če pridete v stari del mesta Rodos, mislim, da ni mogoče, da ostanete ravnodušni," pravi Muršič, ki med sprehajanjem po kamnitih ulicah z rokava stresa bogato zgodovino mesta.

"Prevzel me je mediteranski melos, strast do življenja," o tem, zakaj je izbral ravno Grčijo, pove Muršič, ki je v državi živel tudi med najhujšo krizo. "Gostje so nas rešili," je prepričan Muršič, ki je izredno hvaležen za bogat turistični obisk.

Več o zgodovini Rodosa, lokalni kulinariki, zabavah in glasbi, si lahko ogledate v videoprispevku Televizije Slovenija. Dejana Marušiča je obiskala novinarka Karmen W. Švegl.