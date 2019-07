Foto: Alja Nike Skrt

Londonska potovalna agencija Contiki, ki se osredotoča na popotnike mlajših generacij, gostom ponuja novo storitev čuvanja rastlin. Ob odhodu na potovanje lahko, če to traja več kot deset dni, gostje v pisarno podjetja prinesejo do dve rastlini. Edina omejitev je, da niso večje od enega metra in preveč zahtevne.

Uslužbenci pisarne nato skrbijo za rožo po navodilih lastnika, dokler se ta ne vrne s potovanja. Če roža iz kakršnega koli razloga ne preživi nastanitve v rastlinskem hotelu, agencija obljublja nadomestnega zelenega prijatelja. Pravijo, da je skrb za rastline lahko pomemben razlog, zaradi katerega se mladi ne odločajo za potovanja. “Strah pred mamino jezo je lahko velika ovira,” so še dodali.