Žičnica bo Medvejo pri Opatiji povezovala z najvišjim vrhom Učke. Foto: Pixabay

Predstavniki družbe Dalekovod-projekt so pogodbo o izdelavi glavnega projekta z družbo Žičara Učka podpisali v torek, do konca poletja pa naj bi za napravo pridobili gradbeno dovoljenje. Investitorji sicer pričakujejo, da bodo gradbena dela zelo zahtevna, ker bo razpon med prvim in drugim stebrom žičnice približno kilometer in pol. Celotna žičnica bo zgrajena na petih stebrih.

Najdaljša v Evropi

Gondolska žičnica se bo premikala s hitrostjo deset metrov na sekundo in bo v osmih minutah in pol premagala skoraj 1.400 metrov višinske razlike. Na vrh Učke bosta po načrtih vozili dve gondoli, ki bosta lahko prepeljali 310 potnikov na uro. Panoramska žičnica bo po načrtih dolga skoraj 4.700 metrov, kar pomeni, da bo žičnica, ko bo zgrajena, najdaljša v Evropi.

Na Reki ocenjujejo, da bo žičnica nova turistična blagovna znamka ne samo za opatijsko riviero, temveč tudi za celotno Primorsko-goransko županijo.

Vrednost projekta ocenjena na 23 milijonov evrov

Podjetje Žičara Učka ima sicer 268 lastnikov, med katerimi sta Primorsko-goranska in Istarska županija ter več enot lokalne samouprave, kot so mesta Reka, Opatija, Kastav in Krk ter občine Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj in Kršan. Med delničarji je tudi 36 podjetij, večinoma iz turističnega sektorja, ter približno 220 fizičnih oseb.

Investitorji menijo, da se bodo z načrtom žičnice lahko potegovali tudi za sredstva iz skladov EU-ja. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 23 milijonov evrov.