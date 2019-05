Podjetje Hermeus Corporation s sedežem v Atlanti je sporočilo, da je pridobilo sredstva od donatorjev in zasebnih vlagateljev za razvoj super hitrega letala.

Startup Hermeus Wants to Build a Hypersonic Jet That Flies at 5 Times the Speed of Sound https://t.co/EhSVI68Oi2 pic.twitter.com/RQaC6p1NDI — Live Science (@LiveScience) 20. maj 2019

Če bo projekt uspešen, bi lahko revolucionaliziral potniške čezoceanske polete. Trenutno polet med New Yorkom in Londonom traja več kot sedem ur.

Razvijalci upajo, da bo letalo sposobno leteti do 7.400 kilometrov s hitrostjo 5.300 kilometrov na uro. "Podali smo se na popotovanje, da bi revolucionalizirali globalno transportno infrastrukturo. Ta preskok lahko primerjamo s prehodom od klicne internetne povezave na širokopasovno, z njim pa bi radikalno povečali hitrost potovanj na dolge razdalje," je v izjavi na spletni strani zapisal ustanovitelj in direktor Hermeusa AJ Piplica.

Med ustanovitelji podjetja so še nekdanji uslužbenci SpaceX-a, vesoljskega podjetja Elona Muska, in Blue Origina, tajnega vesoljskega podjetja Jeffa Bezosa. Vsi štirje ustanovitelji so delali skupaj v Generation Orbit, kjer so razvijali hipersonično raketno letalo in najnovejše X-letalo ameriške vojske.

Okoljska škoda

Paul Bruce iz katedre za aeronavtiko na univerzi Imperial College London, je do projekta oprezen. "Največji izziv za hipersonične polete je pogon. V zrak smo že poslali manjša hipersonična plovila, a je vse skupaj še zelo eksperimentalno in nas čaka še dolga pot, preden se bo to tehnologijo lahko uporabilo pro potniških letalih. Obstaja veliko težav, ko gre za redno letenje s tako hitrostjo," je povedal za CNN.

"Tehnično sicer sposobnosti imamo, a sta večji težavi denar in okolje. S tako hitrim letenjem bodo pokurili ogromno goriva in bo zato precej bolj potratno od počasnega letenja. A če obstaja tržišče za tako letalo, ne dvomim, da bi ga lahko sestavili," je dejal.

Piplica je za CNN pojasnil, da pričakujejo, da bi supersonično potniško letalo lahko razvili v desetih letih. "V tem času moramo opraviti nešteto ur leta, zgradili bomo najmanj dve manjši različici letala, testirali ga bomo in se učili v tem času," je povedal.

"Glavni izziv je integriranje osrednjih tehnologij in njihovo testiranje. Res je težko poustvariti okolje hitrosti Mach 5 na tleh, kar pomeni, da bomo morali premisliti, kako razvijamo vozila, ki delujejo v takem okolju. To pomeni, da moraš leteti. Zgraditi moramo veliko opreme in hitro poleteti, da se lahko učimo in hitro popravljamo napake."

Vozovnice bi stale okoli 3.000 dolarjev za enosmerno vozovnico od New Yorka do Londona.