V 12 kampih je na voljo 2.300 mest. Foto: MMC RTV SLO

Razvoj turizma – lani so na Bovškem zabeležili 416.000 prenočitev – seveda prinaša tudi negativne točke, ki jih morajo tako ali drugače požreti prebivalci Bovškega. Občina si prizadeva omiliti posledice preobremenjenosti, ki se kaže predvsem v prepolnih parkiriščih in trgovinah.

Posočje vstopa v vrhunec turistične sezone

Cilj: umakniti avtomobile iz središča mesta

Župan Valter Mlekuž je v pogovoru z Milošem Batistuto najprej pojasnil, kako se bodo lotili težave z jeklenimi konjički, ki Bovec povsem zasedejo. "Naš glavni cilj je bil umakniti avtomobile iz samega središča Bovca. Tako smo se dogovorili z lastnikom parcel pri nekdanjih vojašnicah, tam je parkirišč dovolj, tudi brezplačno parkirišče, ki je oddaljeno le okoli 80 metrov od samega središča," je dejal in dodal, da razmišljajo tudi o uvedbi parkirne ure, "da bi se tudi tam začelo tržiti".

Kakšen pa bo prometni režim takrat, ko bodo v središču Bovca potekale prireditve? "Mi bomo tako kot že lani od četrtka do sobote zaprli Glavni trg, ker se bodo dogajale prireditve, začenjamo že jutri z Bovškim dnem. Potem pa se bodo ves julij, avgust in september vse do maratona vrstile prireditve."

"Kampov je dovolj in v njih prostora za vse"

Ena najbolj perečih težav na Bovšem je tudi črno kampiranje, saj ljudje šotore postavljajo vsepovsod v naravi, podobno je tudi s parkiranjem avtodomov: "Letos bomo temu naredili konec. Zaposlili smo dodatnega redarja, če bo treba, bomo še enega. V četrtek bom na občinskem svetu predlagal, da se zviša tudi globa."

"Verjamem, da imamo dovolj prostora za vse – imamo 12 lepo urejenih kampov –, tako da me ne bo nihče prepričal, da morajo iti na črno kampirat," je prepričan župan, ki meni, da se težav ne bodo znebili čez noč, "se pa že vidijo rezultati novega redarja".