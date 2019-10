Floridčani si obetajo, da bo najnovejša pridobitev, ki se dviga v zrak v mestu Fort Lauderdale na jugu te zvezne države, postala še ena v množici turističnih atrakcij na tem območju. Hotel ima več kot 600 sob, "oblečen" je v modro-zeleno steklo, strune na pročelju pa bodo ves čas osvetljene.

Hotel so odprli v četrtek, celoten projekt je stal 1,3 milijarde evrov. Območje namreč vključuje tudi novo veliko dvorano, v kateri bodo prirejali koncerte in druge prireditve, "krstila" pa jo bo glasbena zasedba Maroon 5.

Ker stavba stoji na zelo ravnem območju, jo je ob jasnem dnevu videti z razdalje več kot 24 kilometrov.

Jim Allen, izvršni direktor podjetja Seminole Gaming in verige lokalov Hard Rock International, je na vprašanje, zakaj si je zamislil prav hotel v obliki kitare, odgovoril: "Ker bi bilo hotel v obliki klavirja še težje zgraditi." Namignil pa je, da bi lahko podobna "kitara" v prihodnjih letih lahko zrasla tudi v Barceloni, Ciudad de Mexicu in na Japonskem. "Če to ne bo šlo, pa bomo postavili kitaro v vodoravni legi," je dodal.