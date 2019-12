Iberia bo Ljubljano in Madrid sezonsko povezala s štirimi leti tedensko. Foto: EPA

Iberia bo po poročanju portala EX-YU Aviation prve redne polete iz Madrida v slovensko prestolnico in nazaj uvedla 28. julija, potnike pa bo prevažala štirikrat tedensko – načrtovani so za torek, sredo, četrtek in soboto. Polete bodo izvajali pet tednov, uporabljali pa bodo letala Airbus A319 in A320.

Fraport Slovenija naj bi se po informacijah portala v prizadevanjih za širitev mreže letov in prevoznikov že vrsto let trudil vzpostaviti povezavo z Iberskim polotokom. V preteklosti sta sicer tja letela Adria Airways, ki je izvajala lete v Madrid in Barcelono, ter nizkocenovni prevoznik Vueling, ki je poleti 2010 letel v katalonsko prestolnico.

Nekateri prevozniki bodo število poletov podvojili

To je sicer eden izmed prvih obrisov poletnega voznega reda ljubljanskega letališča.

Air France, Aeroflot, British Airways in Montenegro Airlines bodo prihodnjo sezono število letov v Ljubljano podvojili, v kratkem pa naj bi bili znani tudi odločitvi Air Serbia in poljskega LOT.

Družba British Airways bo na londonski Heathrow poleti letela štirikrat tedensko (letos so leteli dvakrat), leteti pa bodo začeli prej – 22. maja – in polete izvajali do 26. septembra. Air France bo med Ljubljano in Parizom letel dvakrat dnevno, lani so leteli sedemkrat tedensko.

Aeroflot bo med Ljubljano in Moskvo ravno tako ponudil dva poleta dnevno, Montenegro Airlines pa bo med Ljubljano in Podgorico letel šestkrat tedensko. Tudi finski Finnair bo izvajal en let dnevno, letos poleti pa je med Helsinki in Ljubljano letel petkrat tedensko.

Lufthansa bo z 29. marcem ponudila tudi jutranji let v Frankfurt, v Ljubljano pa se bodo vračali ob 20.30.

Brussels Airlines bo v Bruselj letel enkrat več v tednu, torej sedemkrat. Letalo iz Bruslja bo po voznem redu vzletelo ob štirih popoldne in pristalo ob 17.40, proti Bruslju pa bo vzletelo ob 18.20.

Za Zürich in München za zdaj spremembe še niso znane, Fraport Slovenija pa se trudi, da bi pridobil še prevoznike za lete v Prago, Skopje in Koebenhavn.