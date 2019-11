Ste jo že kdaj mahnili v Kočevski rog? Foto: Arhiv avtorja/Petra Draškovič Pelc

V uredništvu omenjenega radia se zavedajo, da tuje turiste v Slovenijo večinoma pritegnejo najbolj znani turistični biseri, kot so Bled, Ljubljanski grad, Postojnska jama in Piran, zato so se odločili za akcijo Slovenia's Hidden Gems, s katero so tujcem želeli predstaviti manj znane kotičke naše države, vključno s tradicijo, kulinariko in kulturo.

Akcija je trajala med aprilom in oktobrom letos. Tujejezična ekipa Radia Si je v tem času iskala in skozi radijsko oddajo predstavljala skrite turistične dragulje, ki ostajajo neznani številnim tujim turistom, ki obiščejo Slovenijo. Tako so v letu 2019 predstavili 12 bolj ali manj spregledanih, a izjemnih turističnih paketov z vseh koncev Slovenije. Pakete je preizkusilo 12 parov ali družin tujcev, ki v Sloveniji živijo, delajo ali študirajo (člani Radio Si International cluba), in izkušnje delilo s poslušalci.

Izbor ponudnikov je bil prepuščen uredništvu Radia Si in poslušalcem, ki so glasovali za predloge. Ob koncu akcije pa so lahko poslušalci in obiskovalci spletne strani v mesecu oktobru glasovali in med 12 finalisti izbrali tri zmagovalce akcije.

Zrak, drevesa, medved

Prvo mesto pa je osvojil turistični paket "Divjina Kočevskega roga". "Kočevska pokrajina ponuja doživetje prvinske izkušnje gozda, kjer lahko začutite zdravilno moč starodavnih dreves. Vdihnete čist gozdni zrak, prisluhnete zvokom ptic, opazujete gibanje krošenj v vetru, pobožate drevesna debla in se preprosto zlijte z naravo. Spoznavate lahko tudi gozdne prebivalce. Najbolj mogočna žival kočevskih gozdov je zagotovo njegovo veličanstvo – rjavi medved. Z njim se lahko seznanite na vodenih ogledih po gozdu ali skozi fotografski objektiv. Skratka, vabijo vas, da doživite gostoljubnost kočevske narave, da se podate globoko v gozd in čisto od blizu prisluhnete, kako diha narava," so zapisali v uredništvu Radia Si.

Predstavnice treh najboljših doživetij – Kočevskega roga, Velenja in Kostanjevice na Krki. Foto: Radio Si

V velenjsko podzemlje

Na drugo mesto se je uvrstil turistični paket ''Podzemlje Velenja''. Ta edinstvena pustolovščina je eden najboljših načinov za doživetje skriti dela Velenja, torej tistega pod zemljo. "Velenje underground" je vrhunska kulinarična izkušnja v najgloblji jedilnici v Sloveniji. Z najstarejšim dvigalom v Sloveniji se boste spustili v Muzej premogovništva Slovenije. V najgloblji slovenski jedilnici pa izkusite knapovsko okolje in vrhunske jedi ekipe iz Vile Herberstein, vabijo v uredništvu.

Kostanjevica na Krki – najmanjše mesto za največja doživetja

Na tretjem mestu po glasovih poslušalcev in obiskovalcev spletne strani pa se je znašel turistični paket "Kostanjevica na Krki - najmanjše mesto za največja doživetja''. S svojo bogato naravno in kulturno dediščino – srednjeveškim mestnim jedrom, kostanjeviško jamo, likovnim muzejem Božidarja Jakca s parkom skulptur Forma viva privablja številne obiskovalce od blizu in daleč. Kostanjevica na Krki je idealen kraj za sproščen ali aktiven oddih s številnimi pohodniškimi potmi in športnimi dejavnostmi na reki Krki ter gastronomskimi doživetji v vinorodni pokrajini gričev Gorjanci, so zapisali ustvarjalci akcije.