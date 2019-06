Previdno, preden se odpravite na dopust. (Slika je simbolična) Foto: BoBo

Na ZSP-ju poudarjajo, da ponudnika avtomobilov ne smemo izbrati samo na podlagi cene, ampak se moramo prej prepričati o pogojih najema in podrobnostih pogodbe. Ti skriti stroški so lahko pri tako dragi stvari, kot so avtomobili, precej veliki, zato je pozornost nujna. Spletne ponudbe, ki obljubljajo hiter in ugoden najem, so lahko dobra izbira, a je pri takih oblikah najema potrebna dodatna previdnost. Praviloma so manjši avtomobili z manj opreme seveda cenejši, a lahko tudi v najcenejših avtomobilih pričakujemo vsaj ročno klimatsko napravo in radio. Ob tem je treba razmisliti o naših potrebah na potovanju, saj večji avtomobili niso nujno primernejši za teren, ki ga želimo prevoziti.

Skriti stroški

Kot rečeno, najemnina ni nujno končna cena, ki jo bomo plačali za najem avtomobila. Pogodbe pogosto vključujejo stroške, kot so doplačila za dodatno opremo ali otroške sedeže. Verjetno je treba računati tudi na plačilo cestnin, ki so lahko prek pavšala za nalepko ali elektronsko cestninjenje že vključene v najemno pogodbo. Nekatere lokacije prevzema avtomobila, kot so na primer letališča, so pogosto dražje, zato je smiselno avto najeti drugje, če imamo to možnost.

Omejitve števila prevoženih kilometrov sicer niso več tako pogoste kot včasih, a je pri najemu manjših avtomobilov vseeno smiselno preveriti, ali najemna pogodba vključuje takšne omejitve. Nekatere najemne pogodbe prepovedujejo vožnjo v druge države, zato ob najemu avtomobila tudi preverite, ali lahko prečkate državne meje, kar tudi znotraj EU-ja ni samoumevno.

Dodatne stroške si lahko nakopljemo tudi z izbiro voznika, saj mladoletni ali ostareli vozniki pogosto pomenijo dodatek k plačani najemnini. Čeprav avtomobilsko zavarovanje pogosto predstavlja znaten del stroška najema avtomobila v ZSP-ju poudarjajo, da pri tem ne smemo biti preveč skopi, saj nam dobro zavarovanje lahko prihrani veliko denarja ob morebitni nesreči.

Z avtomobilom ravnajte po pravilih

Z najetim avtomobilom je seveda treba skrbno ravnati in vzdrževati prvotno stanje, v katerem smo ga prevzeli. Poleg cestnoprometnih predpisov in osnov oskrbe motornih vozil moramo upoštevati navodila podjetja, pri katerem smo najeli avtomobil. Da bi se izognili težavam, naj vozilo vozijo zgolj tisti vozniki, ki so tudi navedeni v najemni pogodbi.

Pomembno je, da si ob prevzemu avtomobila vzamete čas in ne hitite. Prevzemni zapisnik mora vsebovati skico vozila, na katerem z uslužbencem označite vse morebitne praske, poškodbe ali nepravilnosti na vozilu. Le tako boste lahko dokazali, da teh poškodb niste povzročili vi.

Podjetje, ki oddaja avtomobile, mora poskrbeti, da je avtomobil čist in vozno brezhiben. Posebno pozornost posvetite pnevmatikam, ki morajo biti na vseh štirih kolesih enake in ustrezno napolnjene. Preverite še delovanje zavor, menjalnika, klimatske naprave in drugih sistemov v avtomobilu. Če opazite kakšno napako ali če kateri od sistemov ne dela, zahtevajte zamenjavo vozila. Enako storite, tudi če podobne nepravilnosti opazite med vožnjo, in o tem takoj obvestite najemodajalca.

Točnost je pomembna tudi ob vrnitvi vozila, zato je pomembno, da o morebitnih zamudah nemudoma obvestite osebo, ki bo vozilo prevzela. Ponovno si vzemite čas in z uslužbencem preverite stanje vozila in podpišite zapisnik, ki zagotavlja neoporečno stanje vrnjenega avtomobila.