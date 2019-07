Znani hrvaški ladjedelnici Brodosplit je gradnjo največje jadrnice na svetu pred leti naročila družba Star Clippers Ltd. iz Monaka, ki je v lasti Mihaila Kraffta, a se je zapletlo. Trenutno sta družbi v sporu, ki ga bosta najverjetneje reševali z arbitražo, krivdo pa valita drug na drugega, poroča TPortal.hr, ki dodaja, da je pogodba vredna okoli 70 milijonov evrov. Krafft naj bi sicer ladjedelnici očital, da je jadrnico zgradila z zamudo, v Brodosplitu pa odgovarjajo, da se družba Star Clippers ni držala dogovora.

Dokler spor ne bo rešen, jadrnica ostaja v lasti splitske ladjedelnice, do preklica pa bo plula pod malteško zastavo. V ponedeljek se je tako odpravila na neuradno krstno potovanje – v okviru festivala Ultra, ki je v Splitu potekal pretekle dni, so se z jadrnico na miniturnejo po otokih Brač, Hvar in Vis odpravili vodstvo festivala, nekaj didžejev, več deset novinarjev, predstavniki ladjedelnice in izbrani posamezniki.

Radovan Načinović, direktor projekta v Brodosplitu, je po poročanju TPortala v nagovoru zbranim dejal, da je navdušen, da je končno dočakal splavitev jadrnice in "ponosen, da nam je po petih letih vendarle uspelo skleniti ta popoln projekt".

Vpisana bo v Guinnessovo knjigo rekordov

Jadrnica je sicer res nekaj posebnega – s svojimi 162 metri dolžine bo namreč v Guinnessovo knjigo rekordov vpisana kot največja na svetu. V širino meri 18 metrov in pol, ima nosilnost 2000 ton in se ponaša s petimi križnimi jambori.

Skupno je na njej več kot šest tisoč kvadratnih metrov površine, ponaša se s tremi bazeni, premično ploščadjo, ki se s krme spusti do gladine, ima pet palub in v njih 150 luksuznih kabin, pa tudi 74 kabin za posadko. Na jadrnici je prostora za 300 potnikov in 150 članov posadke.

Jadra niso le za okras

Ker gre za jadrnico, lahko brez težav pluje zgolj na veter (63-metrski jambori in več deset jader torej ni samo za okras), a deluje tudi na motor. Njena posebnost, so se pohvalili v družbi Brodosplit, je, da jo lahko upravlja le peščica članov posadke, prav tako pa lahko pri delu pomagajo tudi potniki.