Španske stopnice so ena najbolj priljubljenih rimskih turističnih točk. Foto: EPA

Policija je v torek žvižgala in preganjala ljudi, ki so se želeli le za trenutek oddahniti na stopnicah. Marmorne stopnice so bile tradicionalno ena od glavnih postojank turistov, ki so se lahko tu za trenutek usedli, se okrepčali in uživali v razgledu.

Mestne oblasti pa že dlje časa skušajo odvrniti številne turiste od slabih navad in vedno znova uvajajo nove prepovedi. Nazadnje so tako sklenili prepovedati sedenje na vseh zgodovinskih spomenikih, med njimi tudi na Španskih stopnicah in vodnjaku ob vznožju stopnic.

Ljudi lahko doleti globa do 400 evrov, če sedijo na spomenikih, se po mestu sprehajajo zgoraj brez, se kopajo v vodnjakih ali za seboj po zgodovinskih stopnicah vlečejo kovčke.

Znamenite Španske stopnice, ki trg Piazza di Spagna (Španski trg) povezujejo s cerkvijo Trinita dei Monti, so leta 2016 ponovno odprli po obširni prenovi, vredni 1,5 milijona evrov. Španske stopnice sestavlja 138 stopnic. V 18. stoletju sta načrt zanje naredila arhitekta Francesco de Sanctis in Alessandro Specchi.