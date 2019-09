Washingtonov spomenik je najvišja zgradba v ameriški prestolnici. Foto: Reuters

Dobrih 169 metrov visok spomenik, ki so ga postavili v čast prvemu predsedniku ZDA Georgeu Washingtonu, je v 37 mesecih obnovitvenih del dobil sodobnejše dvigalo in nov varnostni sistem, prve obiskovalce pa bo po sistemu "kdor prej pride, prej melje", brezplačno sprejel v četrtek.

Pogled s spomenika na Belo hišo in mesto. Foto: Reuters

Obiskovalci bodo v spomenik zdaj vstopili skozi dvoja drsna vrata, čakal pa jih bo tudi varnostni pregled. Prenovili so tudi počeno marmorno ploščo in sanirali nekaj razpok, ki so nastale po potresu leta 2011.

Obnovitvena dela bi sicer morali končati že spomladi, a so se zaradi težav s financiranjem in nepredvidenih okoliščin zavlekla za pol leta. Velik del obnove je financiral bogataš David Rubenstein, ki pogosto financira zvezne obnovitvene projekte.

Nekoč najvišja zgradba na svetu

Spomenik si je zamislil arhitekt iz Južne Karoline Robert Mills, zgradili pa so ga ameriški vojaki. Temeljni kamen zanj je bil postavljen 4. julija leta 1848, gradnja pa je bila zaradi prekinitev zaradi državljanske vojne končana leta 1888. Ko so ga končali, je bil obelisk najvišja zgradba na svetu, a ga je že naslednje leto prehitel Eifflov stolp v Parizu.

Odprtja naj bi se po napovedih udeležila tudi prva dama ZDA Melania Trump, ki naj bi bila tudi med prvimi, ki si bodo ogledali osveženo podobo spomenika.

Spomenik vsako leto obišče 500.000 ljudi.

Pogled na spomenik in razglede z njega si oglejte v galeriji.