Poletna sezona na Kaninu uspešnejša od zimske

Kanin. Foto: BoBo

Kaj je lepšega kot poletni vročini v dolini pobegniti v visokogorje. Tako je razmišljalo skoraj trideset tisoč obiskovalcev, ki so planinsko turo nadaljevali na Visoki Kanin ali so se preprosto sprehodili po planoti.

"S preteklo poletno sezono smo izredno zadovoljni, imeli smo krasno vreme, samo štiri dni in pol je žičnica stala," je povedal direktor družbe Sončni Kanin Rok Ovsenik.

Predvsem pa so poletje izkoristili za pripravo novega programa, saj so ugotovili, da morajo sami poskrbeti za preživetje. Bovca namreč zaradi zaprtega hotela Kanin že šest zim ni bilo v katalogih za smučanje. Družba Sončni Kanin je od zdaj tudi destinacijska turistična agencija. "S hotelirji smo dosegli odlično ceno in sestavili izredno konkurenčne produkte za madžarski, češki, slovaški, poljski trg, poskušali bomo napasti angleškega," je pojasnil Ovsenik. "V pakete bomo vključili tri-, štiri-, sedemdnevno bivanje."

Nekaj novosti bo tudi na smučišču. "V načrtu imamo pokriti luknje po levem robu smučišča, da bo ta proga urejena za tiste, ki želijo smučati zunaj urejenih smučišč."

Še prej pa morajo decembra opraviti zahteven tehnični pregled krožne kabinske žičnice, ki jih bo stal sto petdeset tisoč evrov.