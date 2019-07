Podoben muzej imajo tudi v Cancunu v Mehiki. Foto: EPA

Kipi in druge inštalacije bodo nameščeni pod vodo ali tik na gladini vzdolž avstralske obale. Prvi razstavni eksponat bo interaktivni kip oceanska sirena. Gre za kip domorodne deklice, ki bo spreminjala barvo glede na temperaturo morja po grebenu. Deklica bo ob plimi čisto pod vodo, ob oseki pa bo kukala iz vode. Kip bo stalno prejemal podatke iz okoliških meteoroloških postaj in spreminjal barvo glede na spremembe v temperaturi. Z njim želijo opozoriti na nevarnosti globalnega segrevanja za greben.

Veliki koralni greben umira in izgublja barvo. Foto: Reuters

Poleg kipov bodo na več mestih namestili koralne rastlinjake. To so velika betonska ogrodja, na katere bodo naselili koralne kolonije in s tem poskušali pomagati ohranjati koralni greben. Celoten muzej je sicer ideja britanskega umetnika in borca proti podnebnim spremembam Jasona deCairesa Taylorja. Pred avstralskim muzejem je podobne projekte že izpeljal v Italiji in v Mehiki, v avstralskem muzeju pa naj bi bila večino razstav nared do januarja 2021.

Veliki koralni greben ob severovzhodni avstralski obali je največji koralni greben na svetu, saj ga sestavlja skoraj 3000 posameznih koralnih grebenov na približno 334 000 kvadratnih kilometrih. Zadnja leta greben množično izumira zaradi sprememb v kemijski sestavi vode in je od leta 1988 po ocenah raziskovalcev izgubil polovico koral.