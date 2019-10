TripAdvisor je napovedal boj akvarijem in morskim parkom, v katerih živijo živali v ujetništvu. Foto: Reuters

"Naš cilj ni le preprečiti, da bi prihodnje generacije kitov in delfinov odraščale v ujetništvu, ampak tudi spodbuditi vpletene v ta posel, da se premaknejo k alternativnim rešitvam, kot so obmorska zatočišča, ki bodo bolje poskrbela za populacijo ujetih živali," je po poročanju CNN-a zapisano na omenjeni spletni strani.

S tem želijo tudi podpreti skupine in organizacije, ki se borijo za pravice živali. Prek omenjene spletne strani tako ne bo več mogoče kupiti vstopnic za predstave, v katerih "so živali prisiljene, da delajo vragolije v zameno za posladke, ali so se prisiljene kako drugače obnašati nenaravno".

Prav tako so iz svoje ponudbe umaknili doživetja, pri katerih imajo turisti fizični stik z divjimi živalmi v ujetništvu. Pri tem so kot najspornejša primera navedli božanje tigrov in jahanje slonov.