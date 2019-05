Linija bo med drugim povezala središče mesta z letališčem Hamad International. Celotno omrežje podzemne železnice s tremi linijami naj bi bilo javnosti na voljo leta 2020.

Oblasti v Dohi, ki se je v zadnjih desetletjih razvila v sodobno prestolnico, polno visokih stolpnic in drugih impozantnih objektov, si želijo, da bo podzemna železnica prinesla tudi revolucijo v prometu. Zaradi poceni bencina in visoke kupne moči se namreč prometnice v mestu pogosto utapljajo v pločevini. Foto: EPA

Katarske oblasti ciljajo na to, da bo ključna prometna in druga podporna infrastruktura za izvedbo največjega svetovnega športnega dogodka poleg poletnih olimpijskih iger dokončana dve leti pred turnirjem, ki bo zaradi hude poletne vročine na Arabskem polotoku prvič potekal v hladnem delu leta na severni polobli, ob koncu novembra in v prvi polovici decembra.

Po navedbah lokalnih oblasti z zemeljskim plinom bogati Katar tedensko za razne infrastrukturne projekte pred prvenstvom namenja okoli 500 milijonov dolarjev, pri tem pa je deležen nemalo kritik zaradi težkih razmer, v katerih na gradbiščih delajo večinoma tuji delavci iz revnejših držav, in nasploh zaradi nedostojne obravnave tuje delovne sile v državi.

Na pristojnem katarskem ministrstvu za promet in komunikacije so pojasnili, da bo prva, rdeča linija metroja ustavljala na 13 od 18 postaj, sčasoma bodo aktivirali še preostale. Linija bo povezovala nogometna stadiona Al Wakrah in Lusail, hkrati pa bo omogočila tudi hitro povezavo med mednarodnim letališčem Hamad in središčem prestolnice ene najbogatejših držav na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Celotna mreža podzemne železnice, ki naj bi začela delovati leta 2020, bo imela medtem tri linije, poleg rdeče še zeleno in zlato, in 37 postaj.