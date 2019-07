Foto: Reuters

Bled je lani dobil obvoznico proti Pokljuki, a mimo jezera se še kar valijo kolone pločevine, grdogledih voznikov in nezadovoljnih domačinov. Številni so bili ogorčeni, ko je pred leti občinski veljak ob negodovanju gostov nad gnečo odgovoril, naj Slovenci na Bled raje pridejo jeseni, po koncu poletne sezone. A marsikdo mu je prikimal in bi se z izjavo strinjal tudi danes.

"Včasih je mogoče bolje in manj stresno obiskati tudi kakšen kraj, ki ni tako prepoznaven in napisan v vsaki brošuri. Bohinj ni le jezero, Bohinj je 20 kilometrov dolga alpska dolina," je povedal Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj.

"Bohinj ni le jezero, Bohinj je 20 kilometrov dolga alpska dolina," pravi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

"Grejo lahko, kamor želijo, je pa težava z avtomobili. Dolina je ozka, prostora je toliko, kolikor ga je, in ko se dolina enkrat zapolni z avtomobili, je problem," je stanje povzel bohinjski župan Jože Sodja. Navalu so se na Bohinjskem zoperstavili z usmerjanjem obiska, zato so parkirišča stran od jezera – nekatera celo brezplačna –, in javnim prometom. Lani je bilo v Bohinju z avtobusom prepeljanim več kot 30 tisoč ljudi.

Na javni promet stavijo tudi na Bledu. "Avtobus vozi na relaciji do Vintgarja na Pokljuko. Letos smo ga razširili, da sta dve liniji, severna in južna, to pomeni 13 prevozov na dan. Cena je en evro," je povedal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Lani je bil tako imenovani shuttle bus izjemno uspešen, uporabljali so ga turisti in obiskovalci Bleda, pa tudi domačini, ki jim je prav tako namenjen. Avtobus je v lanski turistični sezoni dnevno prepeljal od 120 do 260 ljudi, so sporočili s Turizma Bled.

Mnenja turistov o cenah so različna, sicer pa se ves denar vrača v infrastrukturo, v parkirišča, oznake, poti, koše za smeti. Na Bledu so za oznake in avtobusne prevoze odšteli 150 tisoč evrov, v Bohinju malenkost manj.

V Kranjski Gori uvajajo SMS-parkiranje

Prometne problematike v poletni turistični sezoni so se v Kranjski Gori lotili z uvedbo SMS-parkiranja in zastonj shuttle prevoza do jezera Jasna.

Na treh kranjskogorskih parkiriščih bodo uvedli preprosto plačevanje z mobilno aplikacijo EasyPark. Foto: BoBo

Na treh kranjskogorskih najbolj obleganih parkiriščih – na vstopni točki Topolino pri Mojstrani, na parkirišču za avtodome pod smučiščem in na prvem parkirišču ob jezeru Jasna – bo v kratkem mogoče parkirnino plačati s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark ali pa prek SMS-a. Prva ura parkiranja je na omenjenih parkiriščih brezplačna, vsaka naslednja ura parkiranja za avtomobile pa stane en evro.

Poleg tega bo s parkirišča ob Policijski postaji Kranjska Gora ob koncih tedna, od petka do nedelje, med 11. in 18. uro vsakih deset minut vozil brezplačen shuttle, ki bo potnike prevažal na relaciji Kranjska Gora–Jasna–Kranjska Gora. Z uvedbo novosti želijo v Kranjski Gori obiskovalce spodbuditi k uporabi javnih prevoznih sredstev in ohraniti kakovostni bivalni prostor za prebivalce in obiskovalce Kranjske Gore.

Zaprti cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu

Za osebna vozila pa bosta danes do 18. ure zaprti prometno zelo obremenjeni cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu na območju Bohinja. Gre za promocijski ukrep, s katerim želijo izvajalci akcije za en dan umiriti promet in obiskovalce spodbuditi k trajnostni mobilnosti. Dostop je možen peš, s kolesom ali brezplačnim javnim prevozom, obiskovalci pa lahko svoja vozila pustijo na parkiriščih.



"Cilj tovrstnih akcij je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljavcem podati izredno pomembno izkušnjo pri vzpostavljanju trajnega, okolju prijaznega režima na izredno obremenjenih območjih Triglavskega narodnega parka," so zapisali izvajalci akcije, med katerimi sta poleg Triglavskega narodnega parka tudi bovška občina in Razvojna zadruga Mangrt.