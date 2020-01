Na festivalu bodo predstavili več kot 60 vzorcev mladih vin. Foto: BoBo

Dogodek bo 18. januarja med 13. in 19. uro potekal v Romanskem palaciju na Ptujskem gradu.

Kot pojasnjuje direktor soorganizatorja ‒ ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda ‒ Andrej Rebernišek, bodo letos obiskovalcem, ki bodo za vstop morali odšteti deset evrov, ponudili več kot 60 vzorcev mladih vin, ki jih je pridelalo več kot 20 vinarjev iz te regije.

"Letošnji letnik je značilen štajerski. Vina so aromatična in sortno prepoznavna. Spet smo priča lepim, sveže izraženim kislinam, ki so značilne za našo regijo. Odlikuje jih tudi prijetna pitnost in lahkotnost, zato ne dvomim, da bodo navdušila ljubitelje vina od blizu in daleč," pravi Reberinšek.

Festival bo drugo leto zapored potekal v prestižnem okolju ptujskega gradu, in to v drugi polovici januarja, ko mlada vin aktualnega letnika že pokažejo svoj dodelani značaj.

Obiskovalci jih bodo lahko pokusili skupaj s štajersko kulinariko, ki jo bo pripravila Štajerska hiša kulinarike ‒ med drugim bodo pripravili ajmoht oziroma kurjo obaro, sirov krožnik z izbranimi siri in ptujski "hot dog" oziroma pečenico z bučnim kruhom in kislim zeljem.

Pravijo, da je lanski festival pokazal, da so se odločili za pravo lokacijo, ki je ob vrhunski vinski in kulinarični ponudbi pritegnila številne ljubitelje vin.

"Zelo spodbudno je, da je med vinogradniki veliko mladih, ki nadaljujejo tradicijo vinogradniških in vinarskih družin v tem delu Slovenije. Ponujajo vina, ki so prepričala in ki že gradijo štajersko vinsko destinacijo," je poudaril predsednik Vinske turistične ceste 13 Simon Toplak.

Festivala se bo udeležila tudi aktualna ptujska vinska kraljica Monika Kovačič, ki pravi, da s ponosom zastopa okoliš s tako pestro ponudbo vin.

V najstarejšem slovenskem mestu pa se bo letos zvrstilo še nekaj vinsko-kulinaričnih dogodkov, med drugim aprilski Salon Sauvignon, maja Dobrote slovenskih kmetij, junija pa bo potekal še Grajski vinski praznik.