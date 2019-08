Ena največjih znamenitosti Trente so zagotovo Velika korita Soče. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Rezultat je na višku turistične sezone predvidljiv – okolica je polna parkiranih avtomobilov, kombijev, avtodomov in avtobusov, tako da občasno z večjim vozilom ni mogoče priti do doline Lepene.

Domačini se pritožujejo, občina Bovec pa prav veliko ne more storiti.

"Avto ob avtu, povrh še kakšen avtodom in naglo edini dostop do Lepene postane neprehoden," opisujeta razmere Boris Komac iz Soče in Jerica Zorč iz Penziona in Kampa Klin Lepena.

"Nevzdržno je – od Velikih korit je včasih tudi do Klina popolnoma zaparkirano, v primeru intervencije v Lepeno gasilcev niti avto, kaj šele kamion ne more iti," pove Komac, ki pravi še, da je letos huje kot lani - preštel je tudi do 80 parkiranih avtomobilov.

Zorčeva predlaga: "Tu bi moral biti parkomat, po naše pa bi bilo tudi dobro, da bi bil tu vsak dan redar od poldneva do štirih popoldne."

Še kar čakajo na zeleno luč

Na občini Bovec poznajo te težave – lani so za parkiranje uredili del prostora ob cesti, vendar je v konicah to daleč premalo, letos pa so se lotili izdelave dokumentacije za večji poseg, razlaga župan Valter Mlekuž.

Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

"Mi smo že 30.000 evrov dali za samo dokumentacijo, če hočemo to urediti, pa bo vse skupaj stalo 400.000 evrov, zato stalno opozarjamo državo in ministrstvo, naj nam dajo tisti denar, ki nam pripada iz 11. člena o Triglavskem narodnem parku," pravi Mlekuž.

A kaj, ko se je ta pobuda nepričakovano ustavila. "Ugotovili smo, da je cesta Velika Korita–Lepena last škofije Ljubljana, tako da že kar nekaj časa prosim, da me sprejmejo na razgovor, da se dogovorimo," razlaga Mlekuž.

V dolini Lepene živi še 35 prebivalcev, od ceste pa so odvisni tudi turistični ponudniki ter planinski koči v Lepeni in pri Krnskih jezerih.