Foto: Reuters

Sprva so sicer napovedali, da so za mednarodno testiranje posebnih helikopterskih poletov izbrali Dubaj, a nato prejšnji mesec znova odprli možnost prijav, saj se zadeve v Dubaju predolgo niso nikamor premaknile.

"Avstralska vlada je ponotranjila napreden pogled na prihodnost transportne tehnologije," je v izjavi razložila Susan Anderson, ki za podjetje Uber skrbi v Avstraliji.

"To v kombinaciji z unikatno demografijo in prostorsko umestitvijo Melbourna predstavlja odlično prestolnico za lansiranje projekta UberAir."

Čeprav leteči avtomobili ne bodo razviti še nekaj časa, pa bo Uber po poročanju CNN-a taksipolete opravljal s posebnim helikopterjem.

Testni poleti bodo potnike ponesli od enega izmed nakupovalnih centrov do glavnega mestnega letališča. 19-kilometrsko potovanje od poslovnega središča do letališča naj bi trajalo deset minut, medtem ko vožnja z avtomobilom na tej relaciji navadno traja 25 minut.

V New Yorku tovrstni poleti že julija

Helikopterske leteče taksije bodo potniki lahko naročili s pomočjo mobilne aplikacije, podobno kot sistem že deluje za cestne taksije.

Testiranje v Melbournu naj bi začeli prihodnje leto, kmalu mu bodo sledila še druga avstralska mesta, leteči taksiji pa naj bi splošneje dostopni postali do leta 2023.

V New Yorku bodo tovrstni poleti od Manhattna do letališča JFK na voljo že od 9. julija letos. Potniki jih bodo lahko rezervirali do pet dni vnaprej, cene pa se bodo gibale med 200 in 225 dolarji na osebo.